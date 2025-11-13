ITA Airways e Assocamerestero insieme per sostenere le imprese italiane all’estero

ITA Airways e Assocamerestero – l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, hanno siglato un accordo volto a favorire la mobilità internazionale delle imprese che fanno parte del sistema camerale italiano nel mondo.

“L’intesa consentirà agli oltre 20.000 membri della rete Assocamerestero – presente in 63 Paesi con 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero – di accedere a condizioni agevolate per i propri viaggi d’affari, rendendo più efficienti e accessibili gli spostamenti tra l’Italia e le principali destinazioni internazionali. In particolare, l’accordo prevede l’attivazione di tariffe corporate dedicate per tutti gli associati ad Assocamerestero, valide su tutte le rotte servite da ITA Airways“, afferma ITA Airways.

“Esprimo profonda soddisfazione per la sottoscrizione di questa partnership con Assocamerestero, realtà con la quale condividiamo valori e la missione di rappresentare e promuovere l’eccellenza del Made in Italy a livello globale”, dichiara Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Questo accordo si inserisce coerentemente nella strategia di ITA Airways, volta a sostenere la competitività delle imprese italiane all’estero, favorendo una mobilità d’impresa sostenibile, efficiente e orientata allo sviluppo del tessuto industriale italiano. Siamo certi che questo rappresenti solo l’inizio di una proficua collaborazione che si consoliderà negli anni a venire”.

Mario Pozza, Presidente Assocamerestero, dichiara: “La partnership con ITA Airways, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, si inserisce pienamente nella strategia di Assocamerestero volta a rafforzare le sinergie del sistema Paese. L’accordo non solo valorizza un’eccellenza del trasporto aereo nazionale, ma favorisce la mobilità dei rappresentanti delle business community italiane nel mondo, associate alle Camere di Commercio italiane all’estero, contribuendo così a rafforzare i legami tra l’Italia e i mercati internazionali”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)