Air Algérie prende in consegna il suo primo Airbus A330neo

Air Algérie ha preso in consegna il suo primo Airbus A330-900, segnando una pietra miliare significativa nella modernizzazione della sua flotta a lungo raggio e nella sua partnership di lunga data con Airbus.

“L’A330-900 svolgerà un ruolo chiave nei piani di espansione di Air Algérie da Algeri, consentendo il lancio di nuove rotte transatlantiche e asiatiche.

Air Algérie riceverà altri 7 A330neo e diventerà il più grande operatore di questo tipo di aeromobile in Africa. L’A330neo offrirà nuovi livelli di prestazioni, economicità e comfort per i passeggeri. L’A330neo di Air Algérie è configurato in una cabina a tre classi con 18 sedili completamente reclinabili in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy“, afferma Airbus.

“L’A330neo è dotato della pluripremiata cabina Airspace, che offre ai passeggeri un’esperienza unica, elevati livelli di comfort, atmosfera e design. Tra i vantaggi, più spazio individuale, vani portaoggetti più ampi, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.

Air Algérie si posizionerà come centro di eccellenza per l’A330neo, supportata dallo sviluppo delle sue capacità di manutenzione e riparazione e dall’istituzione di un maintenance training center”, prosegue Airbus.

“Alla fine di ottobre 2025, la A330 Family aveva ricevuto oltre 1.900 ordini fermi da oltre 130 clienti in tutto il mondo. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A330neo è già in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%. Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF per i suoi aeromobili entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)