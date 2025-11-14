Condor volerà tre volte al giorno per Londra a partire da aprile 2026

Condor sta ampliando la sua rete di rotte per includere una delle metropoli più importanti d’Europa: a partire da aprile 2026, la compagnia aerea collegherà Francoforte e London Gatwick (LGW) con tre voli giornalieri. È la prima volta che la capitale britannica entra a far parte del network di Condor, ideale sia per viaggi d’affari che per gite del fine settimana.

Peter Gerber, CEO di Condor, ha dichiarato: “Con London Gatwick, aggiungiamo un’altra entusiasmante metropoli alla nostra rete urbana, offrendo ai viaggiatori d’affari e ai turisti ancora più opzioni. Il lancio di questa rotta è un altro chiaro segnale della nostra crescita nel mercato europeo”.

Jonathan Pollard, Chief Commercial Officer, London Gatwick, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Condor a London Gatwick, che rappresenta un importante punto di accesso a Francoforte per i passeggeri provenienti da Londra e dal Sud-Est. Si tratta di un collegamento chiave tra Londra e uno dei centri finanziari più influenti d’Europa e, grazie all’eccellente offerta culturale di Francoforte, i tre voli giornalieri di Condor offriranno un’eccellente connettività per i passeggeri business e leisure”.

“Londra è uno dei principali centri commerciali e finanziari d’Europa, oltre a essere tra le destinazioni più gettonate per i soggiorni in città. La nuova rotta per London Gatwick offre ai viaggiatori d’affari un accesso ottimale alla Greater London area, nonché opzioni flessibili per viaggi giornalieri o brevi. Allo stesso tempo, i viaggiatori leisure beneficiano di un collegamento interessante per le fughe del fine settimana in una delle città più visitate d’Europa”, afferma Condor.

“Inoltre, a partire da dicembre 2025, Condor tornerà a operare voli settimanali diretti da Düsseldorf a Sulaymaniyah (ISU), nel nord dell’Iraq, un servizio importante per i passeggeri che desiderano visitare familiari e amici nella regione. Un’altra destinazione seguirà a giugno 2026, quando Tbilisi (TBS), la capitale della Georgia, si unirà alla rete con voli giornalieri da Francoforte. La città affascina i visitatori con la sua diversità culturale, la sua ricca storia e la sua calorosa ospitalità.

Con il lancio del servizio per Londra e la ripresa dei voli per Tbilisi e Sulaymaniyah, Condor continua a rafforzare la sua presenza nei mercati in forte crescita”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)