Emirates si prepara per la più grande presenza di sempre al Dubai Airshow 2025

Emirates si prepara per una presenza di spicco al Dubai Airshow 2025, presentando una vasta gamma di prodotti innovativi e introducendo tecnologie che offrono uno sguardo su come il trasporto aereo si evolverà negli anni a venire.

“Emirates presenterà tutti e tre i tipi di aeromobili commerciali della sua flotta: l’Airbus A380, il Boeing 777 e l’Airbus A350, l’ultimo arrivato nella famiglia. Anche il Gamebird GB1, consegnato di recente alla Emirates Flight Training Academy (EFTA), e il Diamond DA42-VI, saranno in esposizione statica per tutta la settimana del Dubai Airshow.

Al Dubai Airshow, lo stand espositivo di Emirates dà vita al futuro del trasporto aereo con esperienze cliente all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale. I visitatori potranno accedere allo Smart Corridor, un gateway biometrico avanzato che verifica l’identità dei passeggeri in tempo reale, eliminando la necessità di passaporto o carta d’imbarco. Lo stand presenterà anche la nuova registrazione biometrica tramite selfie della compagnia aerea, una comoda funzionalità ora disponibile sull’app Emirates.

La compagnia aerea presenterà anche la sua funzionalità AI-Enhanced Customer Handling, offrendo ai visitatori un’anteprima di come saranno i viaggi in aeroporto del futuro. Sviluppata utilizzando l’infrastruttura di intelligenza artificiale NVIDIA, questa innovazione è in grado di identificare i clienti Emirates non appena entrano in aeroporto attraverso telecamere IoT posizionate nei punti di ingresso principali. La tecnologia AI fornisce al personale aeroportuale una visibilità in tempo reale della posizione dei passeggeri ed è progettata per migliorare sia l’efficienza operativa che l’esperienza complessiva del cliente, offrendo loro un servizio più personalizzato durante tutto il viaggio. Questo concept futuristico sarà inizialmente testato presso l’area check-in di First Class di Emirates nel Terminal 3 del Dubai International Airport (DXB), prima di essere esteso alle lounge Emirates in tutti i terminal.

Emirates presenterà anche il suo sistema Smart Skies Turbulence Management, un approccio pionieristico multilivello progettato per migliorare la sicurezza, il comfort e l’efficienza dei voli gestendo le turbolenze in modo più intelligente. Questo fa parte di una serie di iniziative intraprese da Emirates per ridurre al minimo l’impatto delle turbolenze intense”, afferma Emirates.

“L’iniziativa di grande successo “Aircrafted by Emirates”, guidata da Emirates Engineering, ha compiuto un nuovo, audace passo avanti con l’introduzione di una gamma di nuovi prodotti. L’innovazione incontra la tecnologia nella collezione Atelier, che presenta uno state-of-the-art Morphing Coffee Table. La collezione Maintenance, invece, presenta diversi prototipi. Ogni articolo è realizzato con materiali resistenti e ad alte prestazioni, garantendo un prodotto finale affidabile e funzionale.

Saranno esposti anche pezzi selezionati delle collezioni precedenti, molto apprezzati dagli appassionati di aviazione e dai collezionisti.

Emirates esporrà anche prodotti di provenienza sostenibile utilizzati a bordo. Tra questi, il Business Class loungewear set made realizzato con fibre vegetali, l’esclusiva linea VOYA di Emirates di prodotti essenziali per il comfort e la bellezza, le coperte per la Economy Class realizzate con bottiglie di plastica riciclata, tra gli altri prodotti”, prosegue Emirates.

“Il Dubai Airshow di quest’anno, che si terrà presso la sede appositamente realizzata presso il Dubai World Central dal 17 al 21 novembre 2025, ha come tema ‘The Future is Here’ e accoglierà migliaia di visitatori, produttori e leader del settore da tutto il mondo per scambiare opinioni, esplorare le tendenze emergenti e sperimentare in prima persona gli ultimi progressi nel settore dell’aviazione e dell’aerospaziale.

Emirates inaugurerà il flying display del primo pomeriggio dell’airshow con uno speciale sorvolo che vedrà sfilare l’Airbus A350, l’A380 e il Boeing 777, insieme ad altre compagnie aeree commerciali con sede negli Emirati Arabi Uniti“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)