Emirates lancia il terzo volo giornaliero per Nairobi

In occasione del 30° anniversario di Emirates in Kenya, la compagnia ha annunciato un terzo volo giornaliero per Nairobi, a partire dal 1° marzo 2026.

“Con questa frequenza aggiuntiva, la capitale keniota sarà servita da 21 voli Emirates a settimana, che collegheranno i viaggiatori a Dubai e poi alla vasta rete globale della compagnia aerea, composta da quasi 150 destinazioni.

Il nuovo volo integra l’attuale programma Emirates per Nairobi, aggiungendo un arrivo e una partenza la mattina presto per migliorare i collegamenti bidirezionali con le principali destinazioni europee, tra cui Regno Unito, Francia, Norvegia e Italia, oltre agli Stati Uniti. Creando un accesso più facile dai mercati chiave, la frequenza aggiuntiva sosterrà ulteriormente gli obiettivi turistici del Kenya, che mirano ad attrarre 5 milioni di turisti internazionali entro il 2030.

Il volo EK717 partirà da Dubai alle 00:55, arrivando all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta alle 05:05; il volo di ritorno, EK718, partirà da Nairobi alle 06:50 e arriverà a Dubai alle 12:50.

Il terzo servizio giornaliero, operato con un Boeing 777 a tre classi, aumenterà la capacità di Emirates e offrirà un maggiore accesso ai prodotti e ai servizi di livello mondiale della compagnia aerea, comprese le cabine di First Class, che Emirates opera esclusivamente da e per la città”, afferma Emirates.

“Il nuovo programma di volo è stato ottimizzato per la connettività con i voli principali operati da Kenya Airways, consentendo viaggi senza interruzioni verso le principali destinazioni regionali. Dalla firma dell’accordo nel 2023, oltre 31.000 passeggeri hanno beneficiato della partnership interline tra le due compagnie aeree, con una suddivisione delle prenotazioni quasi al 50%, evidenziando i vantaggi reciproci per i clienti Emirates e Kenya Airways.

Oltre al trasporto passeggeri, il volo aggiuntivo incrementerà anche il trasporto merci da e per il Kenya, con 280 tonnellate di capacità aggiuntiva a settimana in entrata e in uscita da Nairobi tramite il Boeing 777.

Il Kenya e gli Emirati Arabi Uniti vantano relazioni bilaterali ed economiche radicate e reciprocamente vantaggiose, culminate nella firma di un Comprehensive Economic Partnership Agreement all’inizio di quest’anno. Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia aerea, ha svolto un ruolo chiave nel facilitare il commercio globale con il Kenya, operando tre voli cargo settimanali per Nairobi, oltre ai tre voli passeggeri giornalieri che presto saranno operativi, offrendo una capacità settimanale totale di oltre 1.100 tonnellate in entrata e in uscita dal mercato.

A ottobre, Emirates ha festeggiato 30 anni di servizio a Nairobi, dopo il volo inaugurale del 1995. Da allora, la compagnia aerea ha trasportato oltre 6,6 milioni di passeggeri da e per il Paese.

Nel 2024 Emirates ha aperto il primo Emirates World Store in Africa a Nairobi, introducendo per la prima volta nella regione l’esperienza di vendita al dettaglio della compagnia aerea”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)