Wizz Air e l’Aeroporto di Milano Bergamo presentano la Winter Season 2025

Wizz Air e SACBO, la società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, hanno presentato la Winter Season 2025, confermando il profondo legame della compagnia aerea con lo scalo bergamasco.

“Impegno di Wizz Air che si concretizza nei risultati operativi dell’aeroporto lombardo. Tra gennaio e novembre di quest’anno, la compagnia ha infatti operato oltre 7.000 voli, trasportando più di 1,4 milioni di passeggeri e operando un totale di 15 rotte. Eccellenza operativa che si riflette anche nei dati di affidabilità e puntualità, con un tasso di completamento del 99,8% e un significativo aumento della puntualità dell’8%.

Il rafforzamento dell’offerta si concretizza nell’introduzione di cinque nuove rotte che aprono nuove opportunità di viaggio verso destinazioni di notevole interesse in Europa Orientale e Centrale, come Chisinau e Varsavia. Wizz Air consolida, inoltre, il proprio ruolo sull’Aeroporto di Milano Bergamo con i nuovi collegamenti per Sibiu, Suceava e Varna, operati in esclusiva, che la posizionano come unico vettore su queste direttrici e offrono ai passeggeri bergamaschi opportunità di viaggio inedite e ancora poco esplorate.

Il legame tra Wizz Air e Milano Bergamo affonda le sue radici nel 2004, anno del primo volo operato sulla rotta Bergamo-Katowice. Da allora, la compagnia ha trasportato oltre 17 milioni di passeggeri dallo scalo lombardo, mettendo a disposizione 19,2 milioni di posti. Una crescita costante che ha consolidato nel tempo una collaborazione solida con SACBO e ha portato Wizz Air a diventare il secondo vettore per quota di mercato sull’Aeroporto di Milano Bergamo. Un risultato che testimonia non solo l’importanza strategica dello scalo nel network italiano del gruppo, ma anche la fiducia e la fedeltà di un bacino di viaggiatori in costante espansione”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’Italia è il nostro primo mercato per numero di passeggeri trasportati e ci onoriamo di essere tra le tre principali compagnie aeree del Paese per quota di mercato. La presentazione della Winter Season 2025 è una chiara testimonianza del nostro costante investimento nella Lombardia orientale e, in particolare, sull’Aeroporto di Milano Bergamo, che rappresenta per noi un punto strategico nel Nord Italia, grazie alla sua posizione privilegiata e alla forte domanda di traffico internazionale. Il 2025 è un anno record, con oltre 1,4 milioni di passeggeri trasportati e un tasso di completamento dei voli del 99,8%. Questi risultati confermano la solidità della nostra partnership con SACBO e la fiducia dei viaggiatori lombardi nella nostra offerta. Con le nuove rotte annunciate oggi, rafforziamo la nostra missione di rendere i viaggi aerei accessibili e convenienti per tutti i viaggiatori della Lombardia e del Triveneto”.

Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO, ha dichiarato: “Siamo felici di registrare una stagione invernale ricca di novità per Wizz Air sull’aeroporto di Milano Bergamo. La scelta della compagnia aerea di aumentare il numero delle destinazioni offerte ai nostri passeggeri riflette la volontà di consolidare la storica presenza sullo scalo, potenziando il network e articolandolo per consentire a chi risiede in importanti regioni europee di avere un accesso privilegiato alla Lombardia e al nord-est. Nel contempo, si aprono ulteriori opportunità di viaggio e relazioni verso il centro e l’est Europa per chi ricade nella catchment area del nostro aeroporto. Siamo lieti che Wizz Air riconosca a Milano Bergamo l’efficienza operativa e i punti di forza in termini dei servizi offerti a terra, di cui la compagnia aerea necessita per essere sempre più apprezzata”.

“Questa inaugurazione rafforza l’importanza strategica dell’Aeroporto di Milano Bergamo per Wizz Air, un impegno confermato dai risultati operativi del 2025: tra gennaio e ottobre, la compagnia ha operato oltre 6.500 voli, trasportando più di 1,3 milioni di passeggeri. L’eccellenza operativa si riflette nei dati di affidabilità e puntualità, con un tasso di completamento del 99,8% e un aumento della puntualità.

Nel complesso, la Winter Season 2025 della compagnia coprirà l’intero territorio nazionale, consolidando la presenza di Wizz Air in Italia, dove opera su un totale di 27 aeroporti. Il lancio di 41 nuove rotte, di cui 23 uniche, e una crescita complessiva del 14% rispetto alla stagione invernale precedente, testimoniando il costante impegno della compagnia a fianco dei passeggeri italiani.

In linea con il Customer First Compass – un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi innovativi – la stagione invernale 2025 mira a migliorare costantemente la connettività internazionale e ribadisce la centralità del mercato italiano per il Gruppo”, conclude Wizz Air.

BERGAMO – CHISINAU – Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica – Dal 26 Ottobre 2025

BERGAMO – SIBIU – Martedì, Giovedì e Sabato – Dal 6 Gennaio 2026

BERGAMO – SUCEAVA – Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica – Dal 15 Dicembre 2025

BERGAMO – VARNA – Martedì e Sabato – Dal 16 Settembre 2025

BERGAMO – VARSAVIA MODLIN – Tutti i giorni – Dal 2 Dicembre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)