Enac a ICAN 2025, evento ICAO volto a rafforzare la connettività aerea internazionale

L’Enac informa: “Risultati molto positivi per la delegazione italiana, guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente, in occasione di ICAN 2025 (ICAO Air Services Negotiation), l’evento internazionale dedicato alla negoziazione dei servizi aerei, svoltosi a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, dal 10 al 14 novembre, a cui hanno partecipato, oltre alle Istituzioni, anche rappresentanti degli operatori di settore.

Nel corso della settimana, la delegazione italiana è stata impegnata in numerosi incontri bilaterali con le autorità dell’aviazione civile di altri Paesi, finalizzati al rinnovo e all’aggiornamento degli accordi aeronautici e al rafforzamento delle relazioni istituzionali tra l’Italia e i partner internazionali”.

“La partecipazione dell’Italia a ICAN 2025 conferma l’impegno di Enac nel promuovere una crescita sostenibile e sicura del trasporto aereo, in linea con le politiche europee e con gli obiettivi ICAO. Il confronto tra le autorità dell’aviazione civile è fondamentale per garantire un sistema aeronautico sempre più integrato, efficiente e rispettoso dell’ambiente”, ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Attraverso il dialogo e la collaborazione con altri Stati e operatori favoriamo lo sviluppo sostenibile e competitivo del trasporto aereo, a beneficio dei cittadini e dell’intero sistema Paese”.

“Sono state concluse nuove intese e/o aggiornati gli accordi esistenti con i seguenti Paesi: Etiopia, Arabia Saudita, El Salvador, UK, Repubblica Dominicana.

Con Lussemburgo, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Zambia, Seychelles, Sud Africa sono state avviate interlocuzioni la cui finalizzazione è prevista nelle prossime settimane. Tali accordi aeronautici confermano l’impegno Enac per sostenere e ampliare ulteriormente il ruolo del trasporto aereo quale volano economico, commerciale, turistico e culturale”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)