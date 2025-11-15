Rinnovata la partnership tra Aeronautica Militare e Kuwait Air Force sull’Eurofighter Typhoon

L’Aeronautica Militare informa: “Si sono incontrati martedì 11 novembre a Milano, presso la sede del Comando della Squadra Aerea / 1^ R.A., Il Gen. S.A. Silvano Frigerio ed il Brig. Gen. Mohammed Alrasheed, capi delegazione del Joint Steering Committee del programma Eurofighter Kuwait.
L’aspetto centrale dell’incontro è stato la firma di un accordo, inserito nel quadro del Memorandum of Understanding (MoU) di programma tra i due Governi, con il quale si è rinnovata ed aggiornata la partnership tra l’Aeronautica Militare e la Kuwait Air Force sul sistema d’arma Eurofighter Typhoon“.
“Il Kuwait ha quindi confermato il proprio interesse nella collaborazione governativa con l’Italia impegnandosi a sostenere nel prossimo triennio un programma di cooperazione militare che prevede l’addestramento del personale tecnico, il supporto nel settore della guerra elettronica e la gestione delle attività attraverso il Joint International Program Office dell’Aeronautica Militare“, conclude l’Aeronautica Militare.
(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)