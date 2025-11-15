Saab firma un contratto per il Gripen E/F con la Colombia e riceve ordini per l’Arexis System che equipaggerà gli Eurofighter tedeschi

Saab ha firmato un contratto con il governo colombiano e ha ricevuto un ordine per 17 Gripen E/F fighter aircraft. Il valore dell’ordine è di 3,1 miliardi di euro e le consegne avverranno nel periodo 2026-2032.

“Il contratto include 15 Gripen E one-seater e 2 Gripen F two-seater fighter aircraft, oltre a associated equipment and weapons, training and services.

Saab e il governo colombiano hanno inoltre firmato due offset agreements che delineano il quadro per diversi progetti militari e sociali. Questi coprono un pacchetto completo di cooperazione industriale che andrà a beneficio della Colombia in settori quali aeronautics, cyber security, health, sustainable energy and water purification technology”, afferma Saab.

“Sono onorato che la Colombia abbia scelto il Gripen E/F per potenziare le sue capacità di difesa aerea e sono lieto di accogliere la Colombia nella famiglia Gripen. Questo segna l’inizio di una partnership solida e a lungo termine che rafforzerà la difesa e la sicurezza della Colombia, a beneficio della sua popolazione, e aumenterà il potere di innovazione del Paese”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

Saab riceve ordini per l’Arexix System per gli Eurofighter tedeschi

Inoltre, Saab ha ricevuto due ordini da Airbus Defence and Space per la Arexis Electronic Warfare (EW) sensor suite destinata a equipaggiare gli Eurofighter tedeschi. Il valore totale dell’ordine è di circa 549 milioni di euro. Il periodo di consegna è 2025-2028.

“Il primo ordine segna la prosecuzione del contratto firmato con Airbus Defence and Space a marzo 2024 per l’integrazione della Arexis EW sensor suite per l’Eurofighter EK (Elektronischer Kampf). Il valore dell’ordine è di circa 291 milioni di euro e Saab lo acquisisce immediatamente.

Il secondo ordine include la AI technology di Saab e del suo partner strategico Helsing. Il valore dell’ordine è di circa 258 milioni di euro ed è soggetto all’approvazione delle autorità”, afferma Saab.

“Siamo orgogliosi di consegnare Arexis alla German Air Force, rafforzando ulteriormente la cooperazione tra Svezia e Germania. Arexis è uno dei fully digital sensors and jamming systems più avanzati disponibili sul mercato. Il sistema migliorerà la situation al awareness dell’Eurofighter”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

