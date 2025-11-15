Wizz Air e Sacal inaugurano il primo volo della rotta Lamezia Terme – Bratislava

Wizz Air e Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, hanno celebrato ieri, 14 novembre, il primo volo sulla nuova rotta che collega lo scalo calabrese a Bratislava.

“Il volo inaugurale, operato con l’efficiente aeromobile Airbus A321neo, ha segnato l’inizio di un servizio bisettimanale che opererà ogni lunedì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto verso la capitale slovacca. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Situata sulle maestose sponde del Danubio, Bratislava è la vivace capitale della Slovacchia, che affascina i visitatori con il suo mix unico di patrimonio storico e spirito contemporaneo.

L’espansione del network Wizz Air dalla Calabria proseguirà poi con le seguenti rotte:

Lamezia Terme – Sofia: due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026.

Lamezia Terme – Katowice: tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026″, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’inaugurazione del volo Lamezia-Bratislava di ieri. Il lancio della nuova rotta non solo apre un ponte tra la Calabria e l’Europa centro-orientale, ma è la prova tangibile del nostro ambizioso progetto di crescita. Con tre nuovi collegamenti in partenza da Lamezia, rafforziamo la nostra posizione in Italia, che si conferma il nostro mercato più grande per numero di passeggeri trasportati. Con il programma Customer First Compass, un investimento di 14 miliardi in tre anni, continuiamo a investire per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri e per offrire opzioni di viaggio sempre più convenienti e sostenibili”.

Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal, ha dichiarato: “Ieri è stata una giornata particolarmente significativa per Lamezia Terme e per l’intera Calabria: abbiamo celebrato il ritorno di Wizz Air sul nostro scalo dopo due anni di assenza. Il rientro del vettore non rappresenta soltanto il ripristino di un collegamento, ma il segno concreto della crescita e del valore strategico del nostro aeroporto. Con l’avvio dei nuovi collegamenti per Bratislava, e nella prossima stagione S26 per Sofia e Katowice, apriamo le porte a mercati di grande interesse per la nostra regione, offrendo ai viaggiatori nuove opportunità di mobilità e favorendo l’incontro tra culture, imprese e territori. Ogni volo diventa un ponte che avvicina la Calabria all’Europa, valorizzando le bellezze del nostro territorio e sostenendo lo sviluppo economico locale. Il ritorno di Wizz Air è molto più di una ripresa operativa: è la conferma che la Calabria può competere su scala internazionale, che il nostro aeroporto è un hub dinamico e affidabile, e che la regione è pronta a cogliere ogni opportunità di crescita, turismo e investimento. Con ogni decollo, celebriamo la rinascita di un collegamento fondamentale e guardiamo con fiducia e determinazione a un futuro di maggiore connettività, visibilità e sviluppo per la Calabria”.

“Nella stagione invernale 2025, Wizz Air con 245 rotte attive continua a consolidare la sua leadership in Italia. Con l’aumento della capacità del 14% in tutto il Paese, l’Italia si conferma il mercato più grande della compagnia aerea in termini di passeggeri trasportati, superando i 17 milioni nel 2025. Questo traguardo è raggiunto anche grazie alla forte attenzione strategica per il Sud Italia e ai suoi collegamenti con l’Europa. Il lancio della nuova rotta per Bratislava sottolinea l’impegno di Wizz Air verso Lamezia Terme, un aeroporto ricco di opportunità, dove la compagnia intende perseguire una crescita sostenuta e investimenti strategici nei prossimi anni”, conclude Wizz Air.

LAMEZIA TERME – BRATISLAVA – Lunedì e Venerdì – Dal 14 novembre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)