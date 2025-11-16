Qatar Airways stabilisce un nuovo standard con oltre 100 Starlink-Enabled Widebody Aircraft

Qatar Airways, operatore con il maggior numero di Starlink-equipped widebody aircraft, ha raggiunto un importante traguardo nel suo Starlink rollout programme e ha equipaggiato oltre 100 aeromobili widebody con il Wi-Fi più veloce in volo.

“Questo risultato rappresenta uno degli Starlink installation programmes più rapidi e ambiziosi nel settore dell’aviazione, implementato in anticipo rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista, per offrire il servizio ai passeggeri ancora prima.

Con oltre il 50% della sua flotta widebody ora connessa a Starlink, la migliore compagnia aerea al mondo, eletta da Skytrax nel 2025 per la nona volta, ha già operato oltre 30.000 voli con connettività gate-to-gate ininterrotta e ad alta velocità. Questo ritmo consolida ulteriormente la posizione di Qatar Airways come unica compagnia aerea nella regione MENA ad offrire attualmente Starlink a bordo e leader globale nella connettività a lungo e lunghissimo raggio abilitata da Starlink“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways continua a guidare il settore stabilendo nuovi standard con i fatti, e non solo con le intenzioni. Abbiamo accelerato il lancio di Starlink, che ora procede in anticipo rispetto al previsto, poiché Qatar Airways offre la migliore esperienza di viaggio ai propri passeggeri come priorità immediata, non come ambizione futura. L’equipaggiamento di oltre 100 aeromobili widebody dal lancio del nostro primo volo equipaggiato con Starlink nell’ottobre 2024 riflette questo impegno. Ora operiamo fino a 200 voli giornalieri con Starlink verso destinazioni chiave per garantire ai nostri passeggeri una connessione impeccabile, con velocità superiori a quelle di molti servizi Wi-Fi domestici. Che si tratti di lavorare, guardare film e sport in streaming o rimanere in contatto con amici e familiari, rimanere connessi a 35.000 piedi non è mai stato così comodo”.

“Ad oggi, Qatar Airways ha completato il programma di lancio del Boeing 777 e sta rapidamente finalizzando il lancio di Starlink sui suoi aeromobili Airbus A350, anch’esso previsto in tempi record. Mentre la compagnia aerea continua ad estendere la connettività Starlink sulla sua rete di voli globale che copre oltre 170 destinazioni, i passeggeri di ogni cabina beneficiano di una connettività gratuita, ultraveloce e gate-to-gate su voli che coprono sei continenti, inclusi i voli verso la maggior parte delle destinazioni servite da Qatar Airways nelle Americhe e in Australia, e su rotte importanti in Africa, Asia, Europa e Medio Oriente.

Questo servizio rivoluzionario sta trasformando l’esperienza di bordo sia per i business travellers che per i leisure travellers, consentendo streaming, gaming e lavoro a 35.000 piedi. Qatar Airways è l’operatore del maggior numero di Starlink-equipped widebody aircraft e l’unica compagnia aerea nella regione MENA a offrire attualmente la connettività Starlink in volo, riaffermando la sua posizione di compagnia aerea leader al mondo per innovazione, affidabilità e un’esperienza passeggeri senza pari”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)