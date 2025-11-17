Boeing: gli ordini e gli annunci di oggi al Dubai Airshow

Ethiopian Airlines si impegna a ordinare 11 Boeing 737 MAX

Boeing ed Ethiopian Airlines hanno annunciato oggi che la compagnia aerea si è impegnata ad acquistare altri 11 737 MAX. L’accordo per 11 737-8, firmato al Dubai Airshow, consentirà a Ethiopian Airlines di espandere le sue reti regionali e internazionali e di espandere il suo hub di Addis Abeba.

“Siamo entusiasti di annunciare oggi il nostro accordo con Boeing per ulteriori 11 737-8 durante il Dubai Airshow”, ha dichiarato Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines. “L’ordine sosterrà i piani di crescita che abbiamo definito come parte della nostra visione e strategia. Siamo lieti che la nostra partnership con Boeing continui a crescere nel corso degli anni e non vediamo l’ora di volare con aerei Boeing per gli anni a venire e di continuare a servire i nostri clienti offrendo loro aerei ad alte prestazioni e comfort per i passeggeri”.

“La compagnia aerea sfrutta l’affidabilità, l’efficienza e l’autonomia della sua flotta di 737 MAX sulle rotte in Africa, Medio Oriente, India ed Europa meridionale, dove rapidità e frequenza sono essenziali per soddisfare la domanda dei passeggeri”, afferma Boeing.

“L’impegno di Ethiopian Airlines nell’espansione della sua flotta di 737 MAX sottolinea la sua leadership in Africa. Il nostro nuovo accordo rafforza anche la nostra partnership quasi ottantennale con la compagnia aerea e la regione”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Siamo orgogliosi che i nostri aerei efficienti e versatili continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita di Ethiopian Airlines, collegando ulteriormente il continente africano e il mondo”.

“Ethiopian Airlines opera la più grande flotta di aerei Boeing in Africa e ha il più grande portafoglio ordini di 737 MAX, 777X e 787 Dreamliner del continente”, conclude Boeing.

Air Senegal si impegna a ordinare i primi Boeing 737 MAX

Boeing e Air Senegal hanno annunciato che la compagnia aerea si è impegnata a ordinare nove aerei 737 MAX.

“Una volta finalizzato, l’ordine per i 737 MAX sarà il più grande fleet purchase di sempre della compagnia aerea e il primo ordine di aerei Boeing dal 2004, nell’ambito dell’espansione dei servizi a livello regionale e internazionale.

Con l’introduzione del 737-8 nella sua flotta a corridoio singolo, Air Senegal amplierà la sua rete in Europa e lancerà nuove rotte da Dakar verso il Medio Oriente e le Americhe. Il 737 MAX consentirà inoltre ad Air Senegal di servire città europee secondarie, consentendo ai passeggeri di risparmiare tempo evitando gli hub principali”, afferma Boeing.

“Questa acquisizione segna un traguardo importante per Air Sénégal”, ha dichiarato il chief executive officer, Tidiane Ndiaye. “Questo ordine rientra nella strategia di Air Sénégal volta a rafforzare e modernizzare la propria flotta, al fine di supportare l’espansione della sua rete regionale e intercontinentale e consolidare la posizione di Dakar come hub aeronautico leader nell’Africa occidentale”.

“Il 737-8 può trasportare fino a 178 passeggeri in una configurazione a due classi o volare fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km). Air Senegal trarrà vantaggio dall’efficienza operativa dell’aereo, riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 20% e riducendo l’impatto acustico del 50% rispetto agli aerei che sostituisce”, prosegue Boeing.

“Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ad Air Sénégal nella famiglia 737 MAX, che sfrutterà la versatilità, l’affidabilità e la tecnologia avanzata del 737-8 per supportare le sue ambizioni di crescita”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Siamo impegnati nello sviluppo sostenibile del trasporto aereo nella regione e collaboreremo con Air Sénégal per migliorare la sua flotta e l’esperienza dei passeggeri”.

“Il 737-8 è perfetto per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei in Africa, alimentata dallo sviluppo economico e da una popolazione giovane e in crescita.

Il Commercial Market Outlook 2025 di Boeing prevede che le compagnie aeree africane avranno bisogno di oltre 1.200 nuovi aerei nei prossimi due decenni, con oltre il 70% delle consegne costituite da single-aisle jets”, conclude Boeing.

Boeing Distribution lancia una unified ecommerce platform

Boeing ha annunciato una pietra miliare fondamentale nel suo percorso di modernizzazione e integrazione delle attività di distribuzione con il lancio di un nuovo sito web di e-commerce unificato.

“La nuova piattaforma riunisce il portfolio di prodotti e servizi di Boeing Distribution in un’unica piattaforma digitale ottimizzata, semplificando il modo in cui clienti e fornitori interagiscono, interagiscono e crescono con l’azienda.

Nell’ultimo anno, Boeing Distribution ha implementato diverse iniziative chiave per rafforzare le operazioni e migliorare l’esperienza del cliente. Tra queste, un accesso AOG (Aircraft on Ground) migliorato per tempi di risposta più rapidi, un modello di assistenza clienti migliorato che semplifica la comunicazione e la risoluzione dei problemi e l’implementazione di un nuovo sistema di pianificazione delle risorse aziendali all’avanguardia per unificare i dati, migliorare la visibilità e supportare un servizio più efficiente”, afferma Boeing.

“Vogliamo semplificare i servizi di distribuzione, massimizzare le prestazioni dei clienti ed essere la scelta preferita da clienti e fornitori nel mercato della distribuzione globale”, ha affermato William Ampofo, senior vice president, Parts & Distribution and Supply Chain, Boeing Global Services. “Il nuovo sito di e-commerce, insieme ai miglioramenti del sistema e dei servizi, rappresenta un significativo passo avanti in questa visione. Insieme, questi investimenti rafforzano le nostre fondamenta e ci posizionano per una crescita continua”.

“Il nostro viaggio di integrazione non si ferma qui”, ha affermato Travis Sullivan, Boeing Distribution vice president and general manager. “Attraverso l’innovazione, l’eccellenza operativa e una più forte collaborazione con i fornitori, stiamo costruendo un’attività di distribuzione moderna e connessa che migliora l’esperienza del cliente e fornisce le parti e i servizi di cui i nostri clienti globali hanno bisogno, quando e dove li richiedono”.

