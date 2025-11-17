Lufthansa Technik e Royal Jordanian collaborano per aircraft component support

Lufthansa Technik e Royal Jordanian Airlines hanno approfondito la loro già stretta collaborazione nel campo della fornitura di componenti aeronautici.

“La MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) company fornirà alla compagnia, con sede ad Amman, il suo Total Component Support (TCS) per l’intera flotta della famiglia Airbus A320neo che la compagnia aerea sta attualmente costruendo. Il relativo contratto è stato firmato oggi in occasione del Dubai Airshow.

I contratti TCS firmati con Lufthansa Technik nel 2017 e nel 2021 hanno già consentito alla flotta di Airbus A320ceo (Classic Engine Option) di Royal Jordanian di accedere al pool globale di ricambi della società, aiutando la compagnia aerea ad aumentare la disponibilità di componenti aeronautici e a ottenere significativi vantaggi in termini di costi. Grazie al nuovo contratto, questi servizi vengono estesi fino a includere un totale di 20 A320neo e A321neo (New Engine Option), destinati a sostituire gradualmente i modelli precedenti nelle operazioni di Royal Jordanian.

Il nuovo contratto è iniziato con la consegna del primo A320neo alla compagnia aerea e copre un periodo di dodici anni a partire dall’introduzione graduale di ogni singolo aeromobile. Include component MRO and pooling services, nonché un supporto AOG (Aircraft On Ground) 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel caso in cui un aeromobile venga bloccato a terra a causa di un difetto di un componente. Per un accesso ancora più rapido a una determinata gamma di componenti dell’A320neo, Lufthansa Technik istituirà inoltre un cosiddetto base pool presso l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman, centro operativo di Royal Jordanian“, afferma Lufthansa Technik.

“La nostra partnership con Lufthansa Technik rappresenta un fattore chiave per la strategia di modernizzazione della flotta di Royal Jordanian”, ha dichiarato Samer Majali, Vicepresidente e CEO di Royal Jordanian. “Nella transizione alla famiglia A320neo di nuova generazione, garantire i massimi livelli di affidabilità tecnica ed efficienza è essenziale per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e sostenibilità a lungo termine. Questa collaborazione rafforza le nostre basi operative e sostiene la nostra ambizione di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio superiore e più sostenibile”.

“Ringrazio sinceramente Royal Jordanian per averci affidato questi servizi di supporto essenziali. Non solo scrivono il prossimo capitolo del nostro lungo e fiducioso rapporto commerciale, ma offrono anche al nostro prezioso cliente la massima affidabilità e flessibilità per il capitolo attuale: la transizione di successo dalle operazioni dell’A320ceo all’A320neo”, ha dichiarato Stefan Roepke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa at Lufthansa Technik. “All’inizio di quest’anno, il nostro reparto Aircraft Component Services ha celebrato la stipula del contratto per il 3.000° aeromobile della famiglia A320. Grazie alla nostra impareggiabile competenza su tutti i principali modelli Airbus e Boeing, non vediamo l’ora di continuare a supportare Royal Jordanian nel miglior modo possibile”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)