Embraer: gli ordini e gli accordi duante il primo giorno del Dubai Airshow

Helvetic Airways amplia la flotta di Embraer E2 con un nuovo ordine per un massimo di otto aeromobili E195-E2

La compagnia aerea svizzera Helvetic Airways ha effettuato un nuovo ordine fermo per tre aeromobili Embraer E195-E2, con cinque diritti di acquisto aggiuntivi, rafforzando l’impegno della compagnia aerea svizzera per un’aviazione moderna e sostenibile.

La consegna del primo aeromobile è prevista per la fine del 2026. Ogni E195-E2 sarà configurato con 134 posti in una configurazione a classe unica, con moderni sedili Recaro, offrendo ai passeggeri comfort ed efficienza.

Quest’ultimo ordine consentirà a Helvetic Airways di ampliare la sua flotta E2 da 12 a 20 aeromobili nei prossimi anni, rafforzando la sua posizione di operatore leader in Europa della avanzata famiglia E-Jet di Embraer.

“Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con Embraer attraverso questo ulteriore ordine per l’E2”, ha dichiarato Tobias Pogorevc, CEO di Helvetic Airways. “L’E195-E2 è l’aeromobile ideale per la nostra rete, offrendo un’eccezionale efficienza nei consumi, basse emissioni acustiche e un’esperienza di viaggio di alta qualità. Questo ordine supporta la nostra strategia di flotta moderna e i nostri obiettivi di sostenibilità, mantenendo al contempo la flessibilità operativa in tutta Europa. Migliorerà inoltre la nostra capacità di servire diversi clienti europei attraverso le nostre operazioni ACMI”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha aggiunto: “Helvetic Airways continua a dimostrare la versatilità e il valore della famiglia E2 nelle operazioni europee. La loro decisione di espandere la flotta di E195-E2 è un forte riconoscimento delle prestazioni, dei costi e delle credenziali ambientali dell’aeromobile. Siamo orgogliosi di supportare la crescita di Helvetic e il suo ruolo nel fornire un servizio affidabile ed efficiente nella sua principale area di attività di wet-lease”.

Helvetic Airways ha ordinato per la prima volta l’E2 nel 2018, con un ordine fermo per 12 E190-E2, inclusi i diritti di conversione all’E195-E2. La compagnia aerea attualmente opera otto E190-E2; quattro E195-E2; quattro E190; quattro E195.

Air Côte d’Ivoire ordina quattro Embraer E175

Air Côte d’Ivoire ha firmato un ordine fermo per quattro aeromobili Embraer E175, con otto diritti di acquisto aggiuntivi, nell’ambito della sua strategia di modernizzazione della flotta e di espansione regionale. L’aeromobile sarà configurato con 76 posti in una configurazione a due classi – 12 in Business Class e 64 in Economy – offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio confortevole ed efficiente.

La consegna del primo E175 è prevista per la prima metà del 2027 e l’accordo si aggiungerà al portafoglio ordini di Embraer per il quarto trimestre del 2025.

Air Côte d’Ivoire impiegherà gli E175 su rotte domestiche e regionali, supportando l’obiettivo della compagnia aerea di espandere la propria rete, migliorare la connettività e sostituire gradualmente la propria flotta di turboprop. L’E175 è stato selezionato per la maggiore autonomia, velocità, comfort per i passeggeri e maggiore cargo capacity rispetto ai turboprop, rendendolo l’aereo ideale per supportare le operazioni in evoluzione della compagnia aerea.

L’aereo svolgerà inoltre un ruolo chiave nell’alimentare l’hub di Air Côte d’Ivoire ad Abidjan, aumentando le frequenze e rafforzando i collegamenti regionali. La compagnia aerea ha recentemente lanciato un servizio a lungo raggio per Parigi Charles de Gaulle e l’E175 contribuirà a ottimizzare la connettività da e per l’hub.

“Questo ordine segna un passo significativo nella nostra strategia di sviluppo della flotta”, ha dichiarato Laurent Loukou, Chief Executive Officer of Air Côte d’Ivoire. “L’Embraer E175 si adatta perfettamente alle nostre ambizioni domestiche e regionali. La sua capacità è perfettamente adattata alle dimensioni dei mercati africani. Le sue prestazioni e il suo comfort ci consentiranno di offrire un’esperienza di volo superiore ai passeggeri, supportando al contempo la nostra crescita e lo sviluppo del nostro hub di Abidjan. Ci consentirà inoltre di dismettere gradualmente la nostra flotta di turboelica e di operare in modo più efficiente sulla nostra rete, migliorando al contempo le nostre prestazioni economiche con costi operativi e redditività più contenuti”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha commentato: “Siamo onorati di dare il benvenuto ad Air Côte d’Ivoire nella famiglia E-Jet. Embraer è saldamente affermata come leader di mercato nel segmento fino a 150 posti in Africa, l’E175 ha dimostrato di essere un velivolo performante nel continente e le sue capacità si sposano perfettamente con la visione della compagnia aerea. Questo velivolo porterà vantaggi immediati in termini di connettività, efficienza e soddisfazione dei passeggeri e non vediamo l’ora di supportare Air Côte d’Ivoire nell’espansione della sua rete e nel rafforzamento della sua posizione nella regione”.

Embraer e Airlink ampliano la partnership con il Component Pool Program per i jet E2

Embraer e Airlink, la principale compagnia aerea dell’Africa meridionale, hanno firmato un Component Pool Program agreement a supporto di dieci nuovi jet Embraer E195-E2 che Airlink sta attualmente acquisendo tramite una serie di contratti di leasing con Azorra.

Airlink beneficia già del Component Pool Program di Embraer per il supporto della restante parte della sua flotta, composta interamente da Embraer. Con l’inclusione dei nuovi E2, il programma coprirà complessivamente 78 aeromobili, aiutando il vettore a ridurre i tempi di fermo della flotta e a ottimizzarne l’affidabilità e la disponibilità operativa.

Airlink è cliente Embraer dal 2001 e la sua flotta opera voli verso 47 destinazioni in 15 paesi dell’Africa meridionale e orientale.

“L’estensione dell’Embraer component inventory agreement ai nostri nuovi Embraer E195-E2 ci fornirà la sicurezza di cui abbiamo bisogno durante l’impiego degli aeromobili. Ci aiuterà a ottenere i massimi benefici operativi, commerciali ed economici che ci aspettiamo di ottenere dalle nuove aggiunte alla nostra flotta”, ha dichiarato il CEO di Airlink, de Villiers Engelbrecht.

“Siamo orgogliosi di supportare le E2 operations di Airlink, un esempio lampante di innovazione ed efficienza nell’aviazione regionale. Embraer apprezza profondamente la fiducia che Airlink ha riposto nei nostri aeromobili e nei nostri servizi e continuiamo a impegnarci per supportare il loro successo con le soluzioni più avanzate del settore. Questo Pool Program agreement riflette il nostro impegno per l’eccellenza operativa e rafforza il ruolo di Embraer nel supportare la strategia di crescita di Airlink nella regione”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

Embraer firma protocolli d’intesa con AMMROC e GAL per perseguire opportunità di sviluppo e supporto alla difesa in Medio Oriente

Embraer ha firmato due Memorandum d’Intesa (MoU) con le aziende con sede negli Emirati Arabi Uniti AMMROC (Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center) e GAL (Global Aerospace Logistics), segnando un passo significativo verso l’espansione della propria presenza nel settore della difesa in Medio Oriente.

Questi accordi strategici mirano a esplorare opportunità congiunte nello sviluppo e nel supporto dei settori aerospaziale e della difesa, con particolare attenzione ai servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e di addestramento per il KC-390 Millennium multi-mission military transport aircraft. I MoU aprono inoltre la strada a una più ampia gamma di attività di collaborazione nei settori della difesa e del supporto associato.

Nei prossimi mesi, Embraer, AMMROC e GAL avvieranno discussioni approfondite e svilupperanno un piano di lavoro per progetti che sfruttino le rispettive competenze e capacità. Queste discussioni includeranno i potenziali requisiti degli utenti finali per il KC-390, il futuro supporto alla flotta, i programmi di addestramento e i servizi di ingegneria per le modifiche degli aeromobili. Oltre alla manutenzione, manutenzione e riparazione (MRO), l’ambito della collaborazione potrebbe estendersi al supporto post-vendita, alla logistica, alla formazione e ai servizi di riparazione, rafforzando l’impegno di tutte le parti a fornire soluzioni complete e innovative ai clienti della difesa regionale.

Jasem Al Marzooqi, CEO di AMMROC, ha dichiarato: “Questo protocollo d’intesa segna un passo significativo verso l’espansione delle capacità di AMMROC attraverso la cooperazione con uno dei principali produttori di aeromobili al mondo”.

“Questo accordo con Embraer e AMMROC segna una pietra miliare fondamentale nel rafforzamento delle nostre capacità di difesa e aerospaziali sovrane”, ha dichiarato Abdelrahman AlHammadi, CEO ad interim di GAL. “La nostra stretta partnership con AMMROC fornisce una base consolidata e, insieme a Embraer, possiamo garantire una prontezza operativa e un supporto per l’intero ciclo di vita per il KC-390 Millennium e oltre, rafforzando la posizione degli Emirati Arabi Uniti come hub regionale per i servizi aerospaziali avanzati”.

“Questi accordi riflettono l’impegno a lungo termine di Embraer nei confronti degli Emirati Arabi Uniti e della regione mediorientale in generale”, ha dichiarato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Grazie alla partnership con AMMROC e GAL, puntiamo a rafforzare le capacità locali e a fornire un supporto di livello mondiale per il KC-390 Millennium”.

(Ufficio Stampa Embraer)