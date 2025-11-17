Il Gulfstream G800 raggiunge l’ottavo City-Pair Speed Record in rotta verso il Dubai Airshow

Gulfstream Aerospace informa: “Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il suo ultralong-range Gulfstream G800, recentemente certificato, ha raggiunto l’ottavo city-pair speed record in rotta verso il Dubai Airshow 2025, sottolineando le prestazioni, l’autonomia e l’efficienza senza pari del velivolo.

L’ottavo city-pair speed record del G800 è stato completato su un volo da Phuket, Thailandia, a Dubai, Emirati Arabi Uniti, in 5 ore e 38 minuti. A questo record se ne sono aggiunti altri sette, tra cui il volo da Miami a Riyadh, Arabia Saudita, in 12 ore e 33 minuti e quello da Firenze, Italia, a Savannah, in 9 ore e 33 minuti. Quest’ultimo record porta il totale dei city-pair speed records per la flotta Gulfstream a oltre 760″.

“Stabilire otto speed records così rapidamente dopo la sua entrata in servizio ad agosto è una potente testimonianza delle straordinarie capacità di questo aereo”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Stiamo già riscontrando un enorme interesse e una domanda straordinaria per il G800 e siamo lieti di presentarlo a Dubai questa settimana. Il Medio Oriente continua a essere una regione forte per Gulfstream e non vediamo l’ora di incontrare i nostri clienti e potenziali clienti”.

“Il G800 è esposto a Dubai insieme al Gulfstream G700, che ha appena superato i 90 city-pair speed records. Tra i recenti city-pairs del G700 figurano Dubai-Sydney in 12 ore e 50 minuti; da Giacarta, Indonesia, a Lagos, Nigeria, in 12 ore e 41 minuti; da Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, a Londra in 7 ore e 48 minuti; da Dubai a Hong Kong in 6 ore e 30 minuti.

Il Gulfstream G800 può percorrere 8.200 miglia nautiche/15.186 chilometri alla sua long-range cruise speed di Mach 0,85 e 7.000 nm/12.964 km alla sua high-speed cruise di Mach 0,90, il che lo rende l’aereo a più lungo raggio della flotta Gulfstream. Il G800 offre una bassa cabin altitude di 2.840 piedi/866 metri a 41.000 piedi/12.497 m, aria fresca al 100% in cabina, un sistema di purificazione dell’aria a ionizzazione al plasma e 16 finestrini ovali panoramici Gulfstream. Gli interni possono essere configurati con un massimo di quattro living areas o tre zone giorno e un crew compartment”, prosegue Gulfstream Aerospace Corporation.

“Con una maximum operating speed di Mach 0,935 e una high-speed cruise di Mach 0,90, il G700 offre anche la cabina più spaziosa del settore, con luce naturale proveniente da 20 finestrini ovali panoramici Gulfstream. Le prestazioni di entrambi i modelli G700 e G800 sono attribuibili alla combinazione dei motori Rolls-Royce Pearl 700, dell’aerodinamica avanzata e delle high-speed winglets progettate da Gulfstream“, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)