Airbus supporterà l’intera flotta di H145 della Sécurité Civile e della Gendarmerie Nationale

Airbus Helicopters supporterà l’intera flotta di elicotteri della Famiglia H145 operata dalla Sécurité Civile e dalla Gendarmerie Nationale francesi, in seguito alla firma di un nuovo contratto con la Direzione della Manutenzione Aeronautica (DMAé) del Ministero delle Forze Armate francese.

“L’accordo, che copre un totale di 46 H145 (40 per la Sécurité Civile e sei per la Gendarmerie), avrà una durata fino a dieci anni e sarà gestito congiuntamente da Airbus Helicopters e Babcock.

Questo nuovo contratto, che si aggiunge all’accordo siglato nel maggio 2024 per il supporto della flotta di EC145 – anch’esso in partenariato con Babcock – estende la responsabilità di supporto di Airbus Helicopters all’intera flotta di elicotteri della Famiglia H145 in servizio presso queste due principali entità francesi impegnate nella sicurezza pubblica. Una struttura di supporto unificata consentirà di garantire la massima disponibilità della flotta ed efficienza operativa per le missioni critiche”, afferma Airbus Helicopters.

“Garantire la disponibilità operativa della nostra flotta H145 è fondamentale per le missioni di pubblica sicurezza svolte dalla Sécurité Civile e dalla Gendarmerie Nationale”, ha affermato il Capitano Jean-Baptiste Fortin del DMAé. “Questo accordo globale fornisce la visibilità a lungo termine e il supporto industriale necessari per garantire le loro prestazioni”.

“Airbus Helicopters è orgogliosa di rafforzare la sua partnership con il governo francese e di lavorare al fianco di Babcock su questo programma essenziale”, ha affermato Romain Trapp, Executive Vice President of Customer Support & Services at Airbus Helicopters. “Questo contratto dimostra la fiducia che DMAé ripone in Airbus per supportare le sue missioni critiche. Gestendo l’intera flotta H145, Airbus Helicopters può fornire un servizio di supporto unificato e più efficiente”.

“Airbus Helicopters e Babcock garantiranno la disponibilità operativa degli elicotteri della Famiglia H145 della Sécurité Civile e della Gendarmerie Nationale per le loro missioni critiche al servizio della popolazione francese. Gli H145 impiegati da Sécurité Civile e Gendarmerie Nationale sono utilizzati in operazioni di ricerca e soccorso, trasporto medico d’urgenza, antincendio e missioni di ordine pubblico. Il contratto globale comprende un’ampia gamma di attività di supporto, tra cui formazione, assistenza tecnica, fornitura di ricambi, soluzioni logistiche (trasporto dei materiali e gestione delle scorte), gestione dei dati tecnici, supporto software e attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO).

Airbus è inoltre impegnata nel rinnovamento delle flotte di elicotteri di Sécurité Civile e Gendarmerie. Attualmente, la Sécurité Civile opera attualmente 13 nuovi H145, mentre la Gendarmerie ha recentemente ricevuto il suo primo nuovo H145 a seguito degli ordini effettuati dal Ministero dell’Interno francese nel 2021 e nel 2024″, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)