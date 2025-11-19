Etihad Airways migliora l’esperienza dei passeggeri con l’ampliamento della partnership con Viasat

Etihad Airways implementerà la soluzione di connettività di nuova generazione di Viasat, Viasat Amara, su tutta la sua flotta, nell’ambito del suo impegno costante per offrire un’esperienza di viaggio di livello mondiale.

“L’espansione, annunciata oggi dalla compagnia aerea con sede ad Abu Dhabi e da Viasat Inc., leader mondiale nelle comunicazioni satellitari, si basa su una proficua collaborazione pluriennale.

A bordo degli aerei Etihad, Viasat fornirà connettività ad alta velocità che consentirà agli ospiti di accedere ad abbonamenti streaming sui propri dispositivi personali, di guardare la TV in diretta sugli schermi IFE (Intelligent Communications) posizionati sullo schienale dei sedili dell’aereo, offrendo una varietà di canali di notizie e sport per il loro intrattenimento, e di utilizzare applicazioni per lo scorrimento dei social media, la navigazione, lo shopping e altro ancora.

L’accordo ampliato includerà un totale di oltre 160 aeromobili, tra cui aeromobili widebody e narrowbody, tra cui la flotta di A321LR di Etihad recentemente introdotta. Tutti questi aeromobili saranno dotati della soluzione Viasat Amara, che consentirà una connettività veloce e costante tramite i satelliti globali in banda Ka di Viasat, i satelliti dei partner e i prossimi satelliti dei partner LEO. La nuova flotta Airbus A321LR di Etihad, entrata in servizio commerciale il 1° agosto 2025, e le consegne della nuova flotta A350 a partire da aprile 2025 sono dotate di sistema di connettività Viasat installato in fabbrica. Questa flotta Airbus si unisce ai nuovi Boeing 787 Dreamliner, in servizio dal 2023, anch’essi dotati di apparati Viasat installati in fabbrica.

Questo obiettivo più ampio di offrire la migliore connettività in volo sottolinea l’attenzione di Etihad nel fornire un’esperienza digitale coerente e di alta qualità, ora e in futuro. Scegliendo Viasat Amara, Etihad investe in una piattaforma digitale completa che consente alla compagnia aerea di offrire ai passeggeri esperienze di viaggio uniche, grazie a una connettività veloce, affidabile e di alta qualità”, afferma Etihad Airways.

“Oggi le compagnie aeree hanno una scelta: possono optare per una connessione semplice oppure investire in una piattaforma che consenta scalabilità e proprietà del marchio”, ha affermato Meherwan Polad, Chief Commercial Officer, Viasat Aviation. “Siamo entusiasti che Etihad trarrà vantaggio dal valore a lungo termine della nostra pipeline di innovazione, che offrirà ai suoi ospiti esperienze Wi-Fi in volo eccezionali grazie a funzionalità multi-orbita e hardware di nuova generazione per gli anni a venire. Non vediamo l’ora di continuare a supportare Etihad nel suo percorso per trasformare la sua ambiziosa visione di un’esperienza di volo in realtà”.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “I nostri ospiti si aspettano la stessa esperienza digitale fluida in volo di cui godono a terra. Grazie alla connettività avanzata di Viasat su tutta la nostra flotta, i viaggiatori possono guardare in streaming i loro programmi preferiti, giocare, effettuare videochiamate, seguire eventi sportivi in diretta, rimanere in contatto con i propri cari o semplicemente navigare e fare shopping ad alta velocità. Questa partnership garantisce inoltre a Etihad l’accesso alle più recenti tecnologie Viasat in continua evoluzione, mantenendoci all’avanguardia nella connettività in volo. Si tratta di offrire ai nostri ospiti la libertà di godersi il loro volo esattamente come preferiscono”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)