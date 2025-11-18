CFM International: gli ordini durante il secondo giorno del Dubai Airshow

Riyadh Air sceglie i motori CFM LEAP per il lancio della nuova flotta A321neo

Riyadh Air ha annunciato oggi un ordine fermo per 120 motori CFM International LEAP-1A per equipaggiare 60 aeromobili della famiglia Airbus A321neo ordinati lo scorso anno. La cerimonia di firma si è svolta oggi al Dubai Airshow tra Adam Boukadida, CFO di Riyadh Air, e Stéphane Cueille, CEO di Safran Aircraft Engines, la società madre di CFM International, alla presenza di dirigenti senior di Riyadh Air e CFM, tra cui Tony Douglas, CEO di Riyadh Air, e Olivier Andriès, CEO di Safran. Questo importante accordo include motori di riserva.

Riyadh Air è una nuova compagnia aerea internazionale premium con sede in Arabia Saudita, il cui lancio è stato annunciato nel 2023 nell’ambito dell’iniziativa del Paese volta a diversificare la propria economia. Per la sua nuova flotta di A321neo, Riyadh Air beneficerà dei motori LEAP-1A a basso consumo di carburante di CFM, che includeranno il più recente high-pressure turbine durability kit. Il kit installato mira ad aumentare la durata del motore in climi caldi come il Medio Oriente.

“Siamo entusiasti di collaborare con CFM, il principale fornitore mondiale di motori per aeromobili a fusoliera stretta, mentre apriamo un nuovo capitolo nella storia della nostra compagnia”, ha dichiarato Adam Boukadida, Chief Financial Officer of Riyadh Air. “Alimentare la nostra nuova flotta con motori LEAP è una risorsa importante per le nostre operazioni, garantendo un’eccezionale efficienza nei consumi, minori emissioni e rumorosità e una maggiore durata”.

“Siamo onorati di intraprendere questo nuovo viaggio con Riyadh Air, che inaugura le operazioni con l’Airbus A321neo”, ha dichiarato Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International. “Supportando l’introduzione della flotta di Riyadh Air, siamo orgogliosi di contribuire alla costruzione di una delle flotte più efficienti in termini di consumo di carburante della regione, contribuendo al contempo a promuovere un ecosistema aerospaziale dinamico in Arabia Saudita”.

Willis Lease Finance Corporation conferma l’impegno per 30 motori CFM LEAP

Willis Lease Finance Corporation (WLFC) ha ribadito oggi il suo impegno a esercitare le opzioni per 30 CFM International LEAP spare engines, annunciate all’inizio di quest’anno. Le opzioni facevano parte dell’accordo del 2019 di WLFC per un massimo di 60 motori CFM LEAP, il più grande ordine nella storia dell’azienda.

L’accordo odierno, insieme a un ordine del 2017, rende WLFC il più grande lessor indipendente di LEAP spare engines, con un totale di 70 motori, esclusi i motori acquisiti tramite finanziamenti. L’ordine include i motori LEAP-1A per gli aeromobili della famiglia Airbus A320neo e i motori LEAP-1B per la famiglia Boeing 737 MAX.

“Siamo onorati della continua fiducia di Willis Lease Finance Corporation nei motori LEAP e del loro impegno a fornire soluzioni complete per i nostri clienti”, ha dichiarato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Continuiamo a impegnarci per offrire il meglio che CFM ha da offrire in termini di efficienza, affidabilità e assistenza clienti di livello mondiale”.

“Willis Lease è orgogliosa di ampliare il nostro LEAP spare engine portfolio”, afferma Austin Willis, CEO of Willis Lease Finance Corporation . “Questo ordine sottolinea la nostra fiducia nelle prestazioni e nell’affidabilità del motore LEAP, nonché il nostro impegno a supportare la prossima generazione di aeromobili a basso consumo di carburante”.

WLFC vanta un portafoglio di oltre 350 motori di proprietà o in gestione, inclusi i prodotti CFM LEAP e CFM56 per le famiglie Boeing 737 e Airbus A320.

Air Arabia firma un CFM services agreement per i motori LEAP-1A

Air Arabia, il primo e uno dei maggiori operatori low cost in Medio Oriente e Nord Africa, ha firmato oggi un accordo con CFM International per estendere i servizi ai motori CFM LEAP-1A che equipaggiano sei aeromobili A321neo LR. L’accordo è stato firmato durante il Dubai Airshow e ha visto la partecipazione di dirigenti senior di CFM e Air Arabia.

Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer, Air Arabia, ha dichiarato: “Questo accordo esteso con CFM rafforza l’impegno di Air Arabia per l’eccellenza operativa e la crescita sostenibile, supportando al contempo i nostri sforzi nell’utilizzo e nella durata dei nostri motori LEAP, nonché nel mantenimento dell’efficienza di tutta la nostra flotta”.

“Siamo onorati della fiducia di Air Arabia nel nostro motore LEAP e nel nostro supporto”, ha dichiarato Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International. “Questo rafforza il nostro impegno nel fornire un supporto di livello mondiale per massimizzare l’utilizzo della loro flotta LEAP durante l’intero ciclo di vita del prodotto”.

Air Arabia è diventata cliente CFM nel 2003, quando la compagnia aerea ha avviato le operazioni con un Airbus A320 dotato di motori CFM56-5B. Attualmente la compagnia opera una flotta di 71 A320ceo e dieci aeromobili della famiglia A321neo. Air Arabia ha ancora 116 aeromobili della famiglia A320neo con motori LEAP in ordine.

