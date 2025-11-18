Universal Flight Concepts espande la sua flotta a 32 aeromobili Tecnam

Tecnam Aircraft annuncia che Universal Flight Concepts (UFC), una delle principali organizzazioni di addestramento al volo degli Stati Uniti, ha ampliato la propria flotta con l’acquisizione di altri quattro velivoli Tecnam, inclusi i modelli P2008 LSA e P2010. UFC dispone ora di un totale di trentadue velivoli Tecnam.

“UFC prevede di aggiungere altri ventiquattro velivoli alla propria flotta Tecnam entro i prossimi due anni, rafforzando il proprio impegno nel fornire un addestramento di altissima qualità con velivoli moderni, efficienti e sicuri”, afferma Tecnam Aircraft.

“Qualità, sicurezza e puntualità nelle prestazioni da parte di un produttore sono al primo posto nella nostra lista di priorità e Tecnam le soddisfa tutte ogni giorno” ha dichiarato il Dr. Gordon A. Jiroux, hc, President & CEO, Universal Flight Concepts.

“Siamo onorati della continua fiducia riposta in Tecnam da Universal Flight Concepts”, ha dichiarato Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer. “La nostra comune dedizione alla sicurezza, alla qualità e all’innovazione rende questa partnership perfetta. L’espansione di UFC con i velivoli Tecnam è una testimonianza del loro incrollabile impegno per l’eccellenza nell’addestramento dei piloti”.

“La comprovata esperienza di Universal Flight Concepts in materia di sicurezza sin dalla consegna del loro primo velivolo Tecnam, unita all’attenzione per la qualità dei velivoli, ai rigorosi programmi di manutenzione e alle solide partnership con i produttori, garantisce ai loro studenti un continuo progresso verso carriere aeronautiche produttive in tutto il mondo”, conclude Tecnam Aircraft.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)