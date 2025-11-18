Ethiopian Airlines acquisisce in leasing due ATR 72-600 per le operazioni di Air Congo

ATR annuncia il leasing da parte di Ethiopian Airlines di due nuovi ATR 72-600, che saranno operati da Air Congo, compagnia aerea nazionale della Repubblica Democratica del Congo, di cui detiene il 49% del capitale. L’entrata in servizio degli aeromobili è prevista per febbraio 2026.

“Questo accordo segna una pietra miliare nell’espansione di ATR in Africa, poiché Ethiopian Airlines, il gruppo aeronautico più influente del continente, si affida agli aeromobili regionali più avanzati, efficienti in termini di consumo di carburante ed economici per collegare le regioni del Congo. L’accordo di leasing fa seguito alla partnership strategica precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow nel luglio 2024, in cui ATR ed Ethiopian Airlines hanno concordato una cooperazione per sviluppare le capacità di manutenzione ATR in Etiopia. Questa iniziativa posizionerà Ethiopian Airlines come regional MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) hub per gli aeromobili ATR, al servizio degli operatori in tutto il continente”, afferma ATR.

“Con l’arrivo dei nostri nuovi ATR e lo sviluppo delle nostre capacità MRO a supporto, Ethiopian Airlines è pronta a offrire una soluzione ATR completa, semplificando la scelta delle compagnie aeree africane per servire i collegamenti regionali in tutto il continente”, ha dichiarato Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines Group. “Siamo orgogliosi di contribuire al rafforzamento della mobilità regionale in Africa e di portare il comfort, la praticità e la velocità del viaggio aereo a un maggior numero di comunità”.

Mesfin Biru Weldegeorgis, CEO di Air Congo, aggiunge: “Air Congo è orgogliosa di espandere la sua presenza nella Repubblica Democratica del Congo con l’introduzione di due nuovi aeromobili ATR 72-600, equipaggiati con motori PW127XT. Questi sono i primi del loro genere nel Paese e ci consentiranno di servire aeroporti remoti, migliorando la connettività nazionale, stimolando lo sviluppo economico e rafforzando la coesione nazionale”.

Nathalie Tarnaud Laude, CEO di ATR, ha commentato: “Fiducia e solidi rapporti commerciali si costruiscono nel tempo. Conoscere meglio ATR è stato decisivo per Ethiopian Airlines e Air Congo nell’investire nella nostra piattaforma e siamo orgogliosi della fiducia che i nostri partner hanno riposto in noi. Con una crescita della flotta di quasi il 30% negli ultimi tre anni, ATR sta espandendo la sua presenza in Africa, contribuendo a ricreare un ecosistema completo per supportare al meglio i nostri operatori e le prospettive future. Le recenti aggiunte di aeromobili nella regione confermano che gli ATR sono perfettamente adatti ad aprire nuove rotte e supportare la crescita regionale. La loro capacità di operare in modo redditizio anche con load factor inferiori li rende la soluzione ideale per i mercati emergenti, dove convenienza e accessibilità sono essenziali per sbloccare la connettività”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)