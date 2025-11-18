SWISS e Breitling lanciano un nuovo esclusivo orologio Navitimer dedicato all’Airbus A350

Swiss International Air Lines (SWISS) ha collaborato con il produttore di orologi svizzero Breitling per la creazione di un nuovo Breitling watch che celebra l’arrivo e l’entrata in servizio del nuovo Airbus A350 di SWISS.

“Il nuovo Breitling Navitimer B01 Chronograph 46 SWISS Limited Edition sarà prodotto in soli 350 esemplari e sarà disponibile esclusivamente per i passeggeri dei voli a lungo raggio SWISS a partire dal 1° dicembre. Il nuovo orologio può essere preordinato anche online per tali voli, sempre a partire dal 1° dicembre, tramite la sezione Duty Free Shopping su swiss.com. Prezzo: CHF 8.350 (IVA esclusa) o 2.338.000 miglia Miles & More“, afferma SWISS.

“Gli orologi da pilota Navitimer di Breitling hanno riscosso un enorme successo fin dal lancio del primo modello nel 1952. L’ultimo arrivato della linea ha un diametro di 46 millimetri, il che lo rende l’orologio più grande mai sviluppato da Breitling in collaborazione con SWISS. Il quadrante del nuovo orologio sfrutta sapientemente la palette cromatica del nuovo prodotto di cabina “SWISS Senses” – nero intenso, calde tonalità di marrone e beige e raffinati accenti bordeaux – per offrire un contrasto accattivante, mentre ulteriori dettagli di design discreti, come il contrappeso della lancetta dei secondi a forma di aereo e il fondello in vetro zaffiro, la cui forma si ispira ai motori dell‘Airbus A350, rendono un discreto omaggio sia al nuovo bimotore a lungo raggio di SWISS sia al mondo dell’aviazione.

Il fondello dell’orologio è inciso con il logo SWISS e la dicitura “One of 350”, a conferma della natura in edizione limitata del modello. Un tocco personale sarà inoltre offerto ai possessori del nuovo orologio tramite un certificato di autenticità allegato, firmato dal comandante SWISS del volo su cui l’orologio viene acquistato”, prosegue SWISS.

“In un mondo in cui ogni secondo sembra spesso contare, sia a terra che in aria, questo orologio è l’incarnazione di costanza, artigianalità e autentica esclusività”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Sono lieta di offrire ai nostri ospiti a bordo questo segnatempo speciale in occasione del lancio dell’Airbus A350 di SWISS. Il nostro nuovo bimotore a lungo raggio è un capolavoro di precisione, qualità e affidabilità: valori cruciali non solo nell’aviazione, ma anche nell’arte orologiera. La nostra collaborazione con Breitling e il suo nuovo Navitimer uniscono due mondi con molteplici punti in comune”.

“La nostra partnership con SWISS si fonda da diversi anni sui nostri valori condivisi: le nostre radici svizzere, la nostra eccellenza e il nostro spirito pionieristico”, aggiunge Jancu Koenig, Chief Marketing Officer, Breitling. “Il Navitimer è un’icona del mondo dell’aviazione da oltre 70 anni. Con questa nuova SWISS Limited Edition continuiamo questa tradizione e la reinterpretiamo per la prossima era dei viaggi aerei”.

“SWISS e Breitling sono partner ufficiali dal 2016, uniti dalla passione per l’aviazione, dalla dedizione alla qualità e alla precisione e da una stretta collaborazione sul fronte della sostenibilità. Dal 2022 Breitling acquista SAF per tutti i viaggi d’affari dei suoi dipendenti sui voli SWISS ed è stato il primo corporate customer di SWISS a impegnarsi pienamente nei SAF travel. In questo modo, Breitling non solo ha ridotto in modo tangibile le emissioni di carbonio generate dalle proprie business travel activities, ma sta anche dando un contributo fondamentale alla più ampia promozione di viaggi aerei più sostenibili”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)