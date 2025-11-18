Wizz Air lancia due nuove rotte per Budapest da Lamezia Terme e Rimini

Wizz Air annuncia il lancio di due nuove rotte strategiche che collegheranno due regioni chiave della penisola – Calabria e Emilia-Romagna – con la capitale ungherese, Budapest.

“La nuova rotta Lamezia Terme-Budapest sarà operativa con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato, con primo volo il 30 aprile 2026. Contemporaneamente, il nuovo collegamento Rimini-Budapest prenderà il via l’8 giugno 2026 e opererà tre volte a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

I voli saranno operati con aeromobili Airbus A321neo, che, grazie al loro ridotto consumo di carburante e maggiore efficienza, confermano l’impegno di Wizz Air per un’esperienza di viaggio di alta qualità ed elevati standard di comfort.

L’introduzione di questi due nuovi collegamenti diretti non solo offre ai viaggiatori italiani la possibilità di visitare Budapest e la sua vibrante atmosfera nonché il suo inestimabile panorama artistico, ma funge anche da potente catalizzatore per il turismo bidirezionale, rendendo le coste e il patrimonio culturale della Calabria e della Riviera Romagnola più facilmente raggiungibili per i visitatori ungheresi e dell’Europa Centro-Orientale”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura di due nuove rotte da Lamezia Terme e Rimini verso Budapest. Questo doppio lancio sottolinea la nostra fiducia e il nostro fortissimo legame con il mercato italiano, che continua a essere il nostro più grande in termini di passeggeri trasportati. Con un ampliamento dell’offerta che interessa sia il Nord sia il Sud del Paese, consolidiamo il nostro ruolo nel collegare l’Italia con l’Europa e oltre. Il nostro impegno rimane quello di sempre: garantire tariffe accessibili, più scelta e un’esperienza costruita attorno ai valori del Customer First Compass”.

“Con 245 rotte attive nella stagione invernale 2025, Wizz Air prosegue nel consolidamento della sua leadership in Italia, dove la compagnia ha aumentato la propria capacità del 14% su scala nazionale. L’apertura dei voli per Budapest da Rimini, dove la compagnia già opera la rotta verso Tirana (per rafforzare la presenza nel Centro-Nord), e da Lamezia Terme, che di rotte attive ne conta 4 (in virtù dei sempre maggiori investimenti sul Sud) vuole sottolineare la strategia di Wizz Air di espandere la propria presenza in scali strategici e ricchi di opportunità lungo tutto il territorio nazionale.

Questa espansione conferma le prestazioni operative di altissimo livello. Wizz Air si conferma la terza compagnia aerea in Italia per quota di mercato (9,0%), avendo trasportato quasi 18 milioni di passeggeri italiani nel 2025. La compagnia opera verso 32 Paesi, servendo 27 aeroporti italiani, di cui 5 basi, e avendo una flotta di 29 aeromobili basati sul territorio nazionale. L’eccellenza operativa è confermata da un tasso di completamento del 99,8%”, conclude Wizz Air.

LAMEZIA TERME – BUDAPEST – Martedì, giovedì e sabato – Dal 30 aprile 2026

RIMINI – BUDAPEST – Lunedì, mercoledì e venerdì – Dall’8 giugno 2026

