Il CEO di Ryanair visita l’Aircraft Engineering Academy

Oggi, il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, al Presidente di SACBO, Giovanni Sanga, e alla presenza del CEO di SEAS Alessandro Cianciaruso, ha visitato l’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo (Bergamo). L’Academy è attualmente il principale centro di formazione in Italia per l’ingegneria aeronautica, offrendo un programma completo a chi desidera intraprendere una carriera come tecnico di manutenzione aeronautica.

“Il campus di Azzano San Paolo – una struttura di 2.000 metri quadri dotata di laboratori tecnologici all’avanguardia e quattro aeromobili executive per la formazione pratica – ha inaugurato l’anno accademico 2025-2026 con un numero record di oltre 100 nuovi studenti, che hanno intrapreso il primo anno del programma di formazione di base. In totale, più di 250 studenti si formano a rotazione presso il centro. Circa 50 di loro provengono dalla Calabria: metà sta attualmente frequentando i corsi, mentre gli altri lavorano già nell’hangar di Bergamo per acquisire esperienza in vista dell’avvio delle operazioni nei nuovi hangar di Ryanair a Lamezia Terme.

Nell’ambito del più ampio investimento che la compagnia ha già avviato in Calabria infatti – risultato diretto della decisione del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale comunale nella regione – Ryanair costruirà il suo primo hangar a due baie nel Sud Italia. Con un investimento di 15 milioni di euro, il progetto comprenderà due baie (8.100 m2) dedicate alle attività di manutenzione di linea e di base e, una volta pienamente operativo, creerà 300 nuovi posti di lavoro, integrando i cinque hangar già operativi a Bergamo“, afferma Ryanair.

Da Bergamo, Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ha dichiarato: “È stato un vero piacere incontrare oggi gli studenti impegnati nel programma di formazione che, una volta completato, li porterà a svolgere un ruolo chiave nelle attività che saranno svolte nei due nuovi hangar di Ryanair a Lamezia. L’Aircraft Engineering Academy è un centro di eccellenza in Italia, che dimostra non solo il ruolo centrale di Bergamo e della Lombardia nello sviluppo dell’aviazione, ma rappresenta anche una concreta opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro nel Sud Italia, in particolare in Calabria. Grazie al lavoro del Presidente Occhiuto e all’abolizione dell’addizionale comunale, il nuovo hangar a due baie di Lamezia conferma e rafforza il nostro impegno a lungo termine verso la Calabria e l’Italia nel suo insieme, aumentando la capacità di manutenzione di Ryanair e stimolando al contempo la crescita economica e occupazionale”.

Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, ha dichiarato: “Il mio governo ha investito con convinzione sul turismo e sul rilancio del sistema aeroportuale per far ripartire la nostra Regione, e creare così immediate opportunità di crescita. Negli ultimi anni gli scali calabresi hanno fatto registrare numeri straordinari, con presenze record, e la collaborazione con Ryanair è stata determinante per raggiungere questi grandi traguardi. La prossima apertura di due hangar a Lamezia Terme rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di sviluppo del territorio. Una visione che ha già trasformato la Calabria in un hub turistico e logistico chiave non solo per la compagnia irlandese, ma anche per tanti altri vettori nazionali e internazionali.

Ringrazio Eddie Wilson per il suo prezioso lavoro e sono felice di aver incontrato oggi tanti studenti e tanti calabresi, circa 50, che presto torneranno a lavorare nella nostra Regione presso gli hangar Ryanair di Lamezia: grazie a questo investimento verranno creati 300 nuovi posti di lavoro e si rafforzerà la presenza della low cost per eccellenza nei nostri aeroporti. L’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo rappresenta una realtà consolidata nel Paese e sono molto contento che anche la Calabria potrà presto beneficiare dei frutti prodotti da questa eccellenza dell’aviazione”.

Giovanni Sanga, Presidente di SACBO, ha dichiarato: “Due anni fa abbiamo accolto con favore la decisione del gruppo SEAS di istituire ad Azzano San Paolo l’Accademia di formazione per tecnici manutentori di aeromobili. Il polo delle professioni aeronautiche che si è sviluppato dimostra che l’aeroporto di Milano Bergamo, che ospita una delle più importanti basi di manutenzione aeronautica, è un catalizzatore di iniziative di eccellenza che arricchiscono il settore dell’aviazione, attirando sul territorio interesse e professionalità. L’investimento nella formazione conferma il valore che Ryanair attribuisce al nostro aeroporto e a tutto ciò che si sviluppa all’interno e intorno ai suoi spazi”.

Alessandro Cianciaruso, CEO di SEAS, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del lavoro che svogliamo ogni giorno in Accademia e delle opportunità concrete che possono essere offerte alle nuove generazioni. L’industria dell’aviazione continua a crescere e noi vogliamo continuare ad investire nella formazione dei più giovani, per costruire il futuro dell’aviazione a Bergamo, in Calabria e in tutto il nostro Paese. L’Accademia è un’eccellenza tutta italiana che oggi e’ capace di unire il nord del Paese con il Sud, e questo ci rende tutti ancora più orgogliosi”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)