CFM International: gli ordini durante il terzo giorno del Dubai Airshow

Berniq Airways seleziona i motori CFM LEAP-1A per la sua A320neo fleet

Berniq Airways ha annunciato oggi il suo primo ordine di motori CFM LEAP-1A per equipaggiare una nuova flotta di sei aeromobili Airbus A320neo Family. L’accordo, firmato durante una cerimonia alla quale hanno partecipato i dirigenti di Berniq Airways e CFM, comprende 12 motori LEAP-1A, motori di riserva e un contratto di assistenza pluriennale.

Berniq Airways è una compagnia aerea privata con sede a Bengasi, Libia. Fondata nel 2018 e lanciata ufficialmente nel 2021, Berniq Airways ha rapidamente ampliato la sua rete, offrendo voli verso destinazioni nazionali e internazionali. La compagnia aerea attualmente opera una flotta di aeromobili Airbus A320ceo equipaggiata con motori CFM56-5B.

“Oggi è un momento di orgoglio per Berniq Airways, che compie un altro passo avanti nel suo percorso di crescita e innovazione. Con l’introduzione dei più recenti A320neo Family aircraft quipaggiati con il motore LEAP-1A, riaffermiamo il nostro impegno per l’efficienza, la sostenibilità e l’eccellenza. Non vediamo l’ora di scoprire l’efficienza e l’affidabilità che il motore LEAP ci porterà mentre entriamo nel prossimo capitolo della nostra crescita”, ha dichiarato Waseem Ezzway, Chairman of Berniq Airways.

“Siamo onorati di contribuire alla futura espansione della flotta di Berniq Airways con questo primo ordine di motori LEAP”, ha dichiarato Gaël Méheust, President and CEO of CFM International. “Continuiamo a impegnarci a supportare la crescita di Berniq Airways con tecnologie e supporto collaudati”.

“Con oltre 4.000 aeromobili consegnati fino ad oggi, i motori CFM LEAP hanno registrato la crescita più rapida nella storia dell’aviazione commerciale. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites consentono di realizzare un motore con una fuel efficiency del 15% superiore e con emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 della generazione precedente. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystem con decine di shops in tutto il mondo, i motori LEAP offrono elevata affidabilità e consentono un elevato utilizzo degli assets per narrowbody aircraft”, conclude CFM International.

RoyalJet seleziona i motori CFM LEAP-1A per la sua nuova flotta ACJ320neo

RoyalJet, Abu Dhabi-based global premium private jet operator con sede ad Abu Dhabi, ha annunciato la scelta dei motori CFM LEAP-1A per la sua nuova flotta di aeromobili ACJ320neo attualmente in ordine con Airbus.

Il motore CFM LEAP-1A è prodotto da CFM International, una joint venture al 50% tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines.

“CFM International e i suoi motori LEAP si sono costruiti una solida reputazione sul mercato per la loro sicurezza, affidabilità ed efficienza nei consumi”, ha dichiarato Mohammed Husain Ahmed, CEO ad interim di RoyalJet. “La loro impeccabile reputazione di fornitore di motori preferito per un tipo di aeromobile come l’ACJ320neo è pressoché indiscutibile. Siamo quindi entusiasti di collaborare con CFM International come fornitore di motori, con l’obiettivo di continuare a offrire ai clienti il nostro inconfondibile brand di servizio ed eccellenza operativa che contraddistingue RoyalJet da tutti questi anni”.

“Siamo onorati di portare il nostro rapporto con RoyalJet a un nuovo livello”, ha dichiarato Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International. “Questa partnership riflette la fiducia di RoyalJet nella tecnologia all’avanguardia, nell’affidabilità operativa e nell’efficienza nei consumi del motore LEAP-1A. Siamo orgogliosi di contribuire alla visione di RoyalJet di offrire un world-class service ed eccellenza operativa e non vediamo l’ora di supportare il successo della loro nuova flotta Airbus”.

(Ufficio Stampa CFM International)