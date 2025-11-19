Lufthansa Technik sigla nuovi accordi al Dubai Airshow

Etihad Airways e Lufthansa Technik stringono una partnership strategica

Etihad Airways e Lufthansa Technik hanno rafforzato la loro consolidata collaborazione commerciale trasformandola in una partnership strategica per la manutenzione, riparazione e revisione (MRO), con nuove collaborazioni in molteplici settori. Diversi contratti firmati al Dubai Airshow comprendono un completo component support, landing gear maintenance, aircraft production inspections, engineering and digital services per un’ampia gamma di aeromobili Airbus e Boeing.

In linea con un Total Component Support (TCS) a lungo termine, l’intera flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320 di Etihad beneficerà dell’accesso diretto al pool globale di ricambi di Lufthansa Technik. Ciò consentirà alla compagnia aerea di aumentare la disponibilità dei componenti di frequente utilizzo, con conseguenti notevoli vantaggi in termini di costi per i suoi A320, A321, A320neo, A321neo e A321LR. Questo accordo non riguarda solo i servizi generali di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei componenti, ma anche un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i casi AOG (Aircraft On Ground) e un responsabile del servizio clienti dedicato in loco presso l’hub della compagnia aerea presso lo Zayed International Airport di Abu Dhabi.

Nei prossimi cinque anni, i carrelli di atterraggio della flotta Airbus A380 di Etihad saranno sottoposti a manutenzione completa presso Lufthansa Technik Landing Gear Services UK. Lo shop altamente specializzato nei pressi di Londra si occuperà della manutenzione dei main landing gear shipsets dell’aeromobile della compagnia aerea, mantenendoli in perfette condizioni. Successivamente, i carrelli saranno restituiti alle strutture MRO di Etihad ad Abu Dhabi per la reinstallazione sull’aeromobile.

Attraverso l’Aircraft Production Inspection Program (APIP) dell’azienda, gli esperti di Lufthansa Technik si occuperanno anche della supervisione della produzione per gli ultimi 787 consegnati ad Etihad, in costruzione presso lo stabilimento Boeing di Charleston, negli Stati Uniti. Inoltre, grazie all’approvazione EASA Parte 21-J Design Organization, Lufthansa Technik supporterà le operazioni tecniche di Etihad con servizi di ingegneria completi, come l’approvazione di specifiche modifiche o riparazioni.

Infine, Etihad è diventata il cliente di lancio dell’AVIATAR APU & Cabin Temperature Monitoring. Sviluppato in collaborazione con FlightWatching (una società di Revima Group), rappresenta attualmente l’unica applicazione MRO digitale al mondo per l’utilizzo dell’APU (Auxiliary Power Unit) e il monitoraggio della temperatura della cabina. Fornendo alla compagnia aerea una panoramica in tempo reale dell’APU e dell’alimentazione a terra dei suoi aeromobili, il modulo AVIATAR consente una previsione precisa dei tempi di raffreddamento della cabina e aiuta Etihad a ottimizzare l’utilizzo dell’APU per risparmiare carburante a livello di flotta.

“Questa partnership con Lufthansa Technik rappresenta una pietra miliare significativa per garantire i massimi livelli di prontezza operativa, disponibilità operativa e resilienza della nostra flotta”, ha dichiarato il Capitano Majed Al Marzouqi, Chief Operations and Guest Officer, Etihad. “L’innovazione fa parte del DNA di Etihad e, combinando l’esperienza di Lufthansa Technik in materia di manutenzione, riparazione e assistenza (MRO) di livello mondiale con avanzate capacità digitali, miglioreremo l’efficienza operativa, miglioreremo l’affidabilità e rafforzeremo il nostro incrollabile impegno a continuare a migliorare la sicurezza e l’affidabilità per i nostri ospiti e le nostre operazioni”.

“Etihad è sempre stata per noi un partner prezioso e, in particolare, un forte sostenitore del nostro impegno a trasformare completamente le operazioni tecniche degli aeromobili con servizi digitali innovativi”, ha dichiarato il Dr. Christian Leifeld, Chief Financial Officer at Lufthansa Technik. “Pertanto, siamo estremamente orgogliosi di intensificare ulteriormente questa collaborazione e di trasformarla insieme in una partnership molto più strategica, sia per i classici servizi di manutenzione, riparazione e assistenza (MRO) che, ancora di più, per il contesto digitale in rapida evoluzione”.

Prima di questa recente espansione della loro collaborazione, Etihad e Lufthansa Technik avevano già collaborato su una varietà di servizi di manutenzione, riparazione e assistenza (MRO). In passato, ad esempio, la gamma di servizi offerti spaziava dalla manutenzione del carrello di atterraggio per la flotta Boeing 777 della compagnia aerea al supporto ad hoc per le riparazioni di componenti in composito (Airframe Related Components) fornito localmente dalla filiale di Dubai Lufthansa Technik Middle East. Grazie alla sua flotta moderna e diversificata e alla sua mentalità innovativa, Etihad ha inoltre assunto un ruolo pionieristico nell’esplorazione di soluzioni MRO digitali della suite AVIATAR di Lufthansa Technik, come Condition Monitoring e Predictive Health Analytics.

Air Arabia estende la partnership con Lufthansa Technik alla manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei motori

Al Dubai Airshow, Air Arabia e Lufthansa Technik hanno firmato un contratto a lungo termine per la fornitura completa di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei motori CFM56-5B che equipaggiano la flotta della famiglia Airbus A320ceo della compagnia aerea, composta da 43 aeromobili. Fino al 2033, il primo e più grande operatore low cost del Medio Oriente e del Nord Africa invierà questi motori allo shop specializzato di Lufthansa Technik ad Amburgo, Germania, che ha già accolto il primo esemplare.

Oltre ai servizi sui motori, un accordo recentemente firmato con la compagnia aerea prevede che Lufthansa Technik Middle East (LTME) continui a fornire riparazioni complete per i radome anteriori per altri cinque anni. Questi servizi altamente specializzati, provenienti dal portafoglio Airframe Related Components (ARC) dell’azienda, coprono la flotta attuale e futura di Air Arabia e sfruttano appieno le capacità e l’esperienza di LTME nell’ispezione e nella riparazione di materiali compositi.

“Come vera pioniera del modello di business low-cost nella regione, Air Arabia ha scritto una straordinaria storia di successo qui in Medio Oriente e siamo onorati di farne parte ormai da dieci anni”, ha dichiarato Tim Butzmann, Senior Director Corporate Sales Middle East and Africa, Lufthansa Technik. “L’aggiunta di servizi completi per i motori, tuttavia, va ben oltre la semplice prosecuzione del percorso di Air Arabia con noi. Amplia significativamente il nostro livello di collaborazione e apre così un capitolo completamente nuovo”.

“La nostra collaborazione con Air Arabia riflette il valore che offriamo ai nostri clienti”, ha dichiarato Ziad Al-Hazmi, Chief Executive Officer at Lufthansa Technik Middle East. “È davvero una testimonianza della loro fiducia nei nostri servizi e un significativo passo avanti per noi nella giusta direzione. Siamo orgogliosi di offrire il meglio ai nostri clienti, aumentando al contempo la nostra capacità e i nostri ricambi nella regione”.

Il proficuo rapporto commerciale tra Air Arabia e Lufthansa Technik è iniziato quasi esattamente un decennio fa, quando – sempre al Dubai Airshow – entrambi i partner hanno firmato il loro primo ARC services contract, da allora più volte prorogato. Nel 2024, le due aziende hanno già ampliato notevolmente il loro ambito di cooperazione, quando Lufthansa Technik ha concesso ad Air Arabia l’accesso al suo pool globale di componenti aeronautici tramite un contratto pluriennale Total Component Services.

Riyadh Air collabora con Lufthansa Technik

Riyadh Air, una nuova e ambiziosa compagnia aerea fondata in linea con la Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita, ha collaborato con Lufthansa Technik per una gamma completa di servizi di Manutenzione, Riparazione e Revisione (MRO) in concomitanza con l’avvio delle operazioni della compagnia aerea.

Al Dubai Airshow, si è tenuta una cerimonia di firma per il supporto di Lufthansa Technik a Riyadh Air per i prossimi dieci anni con il Total Component Support (TCS) per la sua flotta Boeing 787-9 in espansione. Inoltre, la compagnia aerea nativa digitale ha recentemente deciso di entrare nel Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik, utilizzando il software AMOS Maintenance & Engineering (M&E) di quest’ultima nelle sue operazioni tecniche. L’accordo è stato firmato da Adam Boukadida, Chief Financial Officer di Riyadh Air, e dal Dr. Christian Leifeld, Chief Financial Officer di Lufthansa Technik e responsabile dei Digital Fleet Services.

Il TCS fornisce a Riyadh Air accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno alla rete globale di pool di ricambi leader del settore di Lufthansa Technik, grazie alla quale la compagnia aerea può aumentare significativamente la disponibilità di componenti aeronautici per i suoi 787 Dreamliner. In questo modo, può beneficiare di notevoli vantaggi in termini di costi rispetto a un approvvigionamento interno di ricambi convenzionale. L’accordo non copre solo i servizi generali di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei componenti in un ambiente di scambio a circuito aperto, ma anche un supporto AOG (Aircraft On Ground) completo che garantisce a Riyadh Air i tempi di reazione più rapidi possibili e un supporto logistico dedicato per i componenti critici in termini di tempo. Il TCS per Riyadh Air è già iniziato con l’entrata in servizio del primo 787 della compagnia aerea a ottobre.

Con AMOS, un software M&E leader a livello mondiale, Riyadh Air gestisce già tutte le sue esigenze di manutenzione, ingegneria e logistica, garantendo costantemente la conformità alle normative aeronautiche su un’unica piattaforma digitale di facile utilizzo. Come parte integrante del Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik, AMOS si integra perfettamente anche con le sue soluzioni decisionali, consentendo un flusso connesso di dati e processi nell’intero panorama MRO.

“Assicurarci di avere un partner solido come Lufthansa Technik per la fornitura di pezzi di ricambio è fondamentale per le nostre prestazioni operative”, ha affermato Adam Boukadida. “Come compagnia aerea emergente, per ridurre al minimo l’impatto di eventuali problemi tecnici, abbiamo bisogno di un accesso immediato a un ampio pool di componenti per aeromobili in tutto il mondo, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e pronti per l’installazione”.

“Siamo lieti di accompagnare Riyadh Air nel suo straordinario percorso di crescita, per il quale la stabilità operativa sarà fondamentale. Ed è proprio per questo che ci consideriamo un partner solido, dal recente avvio, passando per l’imminente accelerazione delle sue operazioni, fino all’obiettivo di Riyadh Air di collegare 100 destinazioni globali entro il 2030”, ha affermato il Dott. Christian Leifeld. “La mentalità moderna e digitale di Riyadh Air si sposa inoltre bene con il nostro obiettivo di trasformare digitalmente l’intero ecosistema MRO, quindi non vediamo l’ora di dare vita a questa nuova meravigliosa partnership”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)