Emirates e Air Canada ampliano la partnership strategica con un importante Multi-Year Expansion Agreement

Emirates e Air Canada hanno annunciato oggi l’impegno ad ampliare ed estendere la loro partnership strategica, basandosi sul successo di un accordo triennale tra due delle principali compagnie aeree mondiali.

“Dal lancio della partnership strategica nel 2022, le compagnie aeree hanno già servito oltre 550.000 clienti, collegando i viaggiatori su 56 rotte in codeshare che collegano Canada, Stati Uniti, Dubai e destinazioni chiave in tutto il mondo. I vettori hanno firmato un memorandum d’intesa per estendere la reciproca partnership codeshare e fidelizzazione fino al 31 dicembre 2032. Il rinnovo dell’accordo approfondirà la loro cooperazione, porterà a servizi migliori per customers and cargo shippers e creerà il potenziale per nuovi gateway in Canada nel codeshare network”, afferma in comunicato.

“La partnership di Air Canada con Emirates ha avuto un grande successo e siamo orgogliosi di rinnovarla anticipatamente, ampliandone la portata e prolungandone la durata fino al 2032. Questo accordo rafforza la nostra strategia internazionale supportando il nostro servizio giornaliero, attivo tutto l’anno, tra Toronto e Dubai e offrendo collegamenti senza interruzioni verso destinazioni nel subcontinente indiano, in Medio Oriente e nel Sud-est asiatico. Il rinnovo di questa partnership è un’ottima notizia, non solo per i nostri clienti, molti dei quali hanno legami familiari, culturali o commerciali con queste regioni, ma anche per il Canada, poiché migliora la nostra capacità di collegare il Paese al mondo in un contesto di evoluzione dei modelli commerciali e di viaggio”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer and President, Cargo at Air Canada.

“La nostra partnership strategica con Air Canada ha prodotto risultati eccezionali e siamo lieti di estendere questa collaborazione fino al 2032. Questo accordo rafforza le nostre capacità nel trasporto passeggeri e merci, consentendoci di migliorare l’esperienza dei clienti sui voli in codeshare, ampliando al contempo la connettività di rete per i viaggiatori in entrambi i mercati”, ha dichiarato Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer at Emirates. “Oltre ai servizi passeggeri, riconosciamo il ruolo fondamentale che la connettività aerea svolge nel promuovere la crescita economica. Dall’istituzione della nostra codeshare partnership nel 2022, abbiamo assistito a una costante espansione degli scambi commerciali tra Emirati Arabi Uniti e Canada. Attraverso una maggiore cooperazione nel trasporto merci, continuiamo a impegnarci a facilitare il commercio e a contribuire alla continua prosperità di entrambe le economie. Crediamo che questa partnership fungerà da catalizzatore per rafforzare la nostra presenza in Canada e sbloccare nuove opportunità di crescita”.

“La partnership rafforzata tra Emirates e Air Canada è destinata a rafforzare significativamente il turismo e gli scambi commerciali tra i due Paesi. La collaborazione aumenterà la scelta per i passeggeri e consentirà una maggiore cooperazione nel trasporto merci, facilitando il flusso bidirezionale tra le Americhe, il Medio Oriente e il subcontinente indiano. Entrambe le compagnie aeree stanno inoltre valutando una potenziale joint venture incentrata sulle operazioni cargo per supportare l’efficiente movimentazione delle merci a livello globale.

L’accordo esteso migliorerà l’esperienza del cliente attraverso maggiori vantaggi prioritari per i passeggeri idonei e un coordinamento operativo tra le due compagnie aeree, garantendo anche un trasferimento senza intoppi al Dubai World Central – Maktoum International Airport (DWC) (previsto dopo il 2032). Fin dal suo inizio, la partnership è cresciuta costantemente, con il codeshare network che si è espanso a 56 rotte che collegano i clienti Emirates a 37 destinazioni in Canada e negli Stati Uniti, tra cui diverse nuove rotte aggiunte quest’estate: i servizi operati da Air Canada da Toronto a Minneapolis, da Montréal a Calgary e da Vancouver a Los Angeles. Air Canada applica inoltre il suo codice a 19 rotte operate da Emirates verso il subcontinente indiano, il Medio Oriente e il Sud-est asiatico. Oltre ai voli in codeshare, la interline partnership tra Emirates e Air Canada offre ai clienti l’accesso a oltre 225 destinazioni in tutto il mondo.

Dall’accordo iniziale di novembre 2022, Air Canada ha trasferito le sue operazioni a Dubai al Terminal 3, fiore all’occhiello del Dubai International Airport. I membri Emirates Skywards possono accumulare e riscattare miglia su tutti i voli operati da Air Canada, accedendo a una rete di oltre 220 destinazioni in tutto il mondo. Le due compagnie aeree hanno inoltre in programma di espandere reciprocamente i propri programmi fedeltà. riscatti per le rispettive cabine Premium Economy, dando la possibilità ai membri Skywards e Aeroplan idonei di guadagnare e riscattare punti in tutte le cabine gestite rispettivamente da Air Canada ed Emirates“, prosegue il comunicato.

“Air Canada attualmente opera un servizio giornaliero con il Boeing 787 Dreamliner tra Toronto e Dubai. Da Dubai, Emirates offre voli giornalieri per Toronto a bordo del suo A380. Emirates opera anche sette voli settimanali tra Dubai e Montréal, utilizzando il suo altro aereo widebody, il Boeing 777.

La connettività aerea è un fattore chiave per il commercio tra Canada ed Emirati Arabi Uniti. Il commercio bilaterale è cresciuto del 14% tra il 2022 e il 2023, con le esportazioni canadesi che hanno raggiunto i 3,3 miliardi di dollari canadesi nel 2024, con un aumento del 17% rispetto al 2023″, concludono Emirates e Air Canada.

(Ufficio Stampa Emirates – Air Canada – Photo Credits: Emirates – Air Canada)