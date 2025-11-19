L’Airbus H125 continua a soddisfare la crescente Nordic demand con un 10-unit order da Østnes Helicopters

Airbus e Østnes Helicopters, distributore ufficiale di Airbus Helicopters nei paesi nordici, hanno annunciato un contratto per 10 Airbus H125 in occasione dell’European Rotors di quest’anno. Questo ordine, sommato ai quattro H125 già prenotati all’inizio del 2025, porta il numero totale di H125 ordinati tramite Østnes Helicopters quest’anno a 14 velivoli.

“I nostri clienti richiedono un elicottero che non sia solo affidabile, ma anche veramente versatile, in grado di svolgere qualsiasi compito, da long-line utility work a passenger transport. L’H125 offre performance eccellenti su tutti i fronti e registriamo una domanda costantemente forte per l’elicottero sul mercato nordico. Questo approvvigionamento strategico ci garantisce tempi di consegna rapidi e offre ai nostri clienti la migliore disponibilità per il single-engine helicopter di maggior successo al mondo”, ha dichiarato Stine Østnes, Chief Sales Officer di Østnes Helicopters.

“La domanda costante dell’H125 nei paesi nordici è una chiara testimonianza della sua versatilità e delle sue performance senza pari”, ha affermato Thomas Hein, Head of Europe Region at Airbus Helicopters. “L’H125 è progettato per eccellere nelle condizioni più impegnative e questo totale di 14 ordini nel 2025 ne consolida la posizione di strumento preferito dai clienti dei paesi nordici. Siamo orgogliosi di continuare questo percorso di crescita e partnership con Østnes Helicopters”.

“Østnes Helicopters ha consolidato una forte presenza nel rotorcraft sector della regione, avendo facilitato con successo la vendita di oltre 400 elicotteri sia nel new che nel secondary markets. La maintenance organisation dell’azienda è autorizzata a fornire full Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) services per i modelli H120, H125 e H130. Inoltre, il suo ambito operativo comprende il supporto completo per l’H145, fornito da un team dedicato di tecnici certificati ed esperti di avionica appositamente formati per l’elicottero H145“, afferma Airbus

“Ci sono più di 130 H125 nei paesi nordici, impiegati principalmente per utility and aerial work missions. In tutto il mondo, ci sono più di 4.300 elicotteri della famiglia H125 che volano nelle condizioni più impegnative. L’H125 appartiene alla rinomata Ecureuil family, market leader assoluta nell’intermediate single-engine helicopter category, con una quota di mercato del 73% nel 2024″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Østnes Helicopters – Airbus)