JetBlue annuncia nuovi servizi da Boston a Barcellona e Milano

JetBlue ha annunciato oggi l’intenzione di avviare nuovi daily summer seasonal service da Boston verso due importanti città europee: Milano e Barcellona.

I voli per entrambe le città saranno operati dal Boston Logan International Airport (BOS). I voli per il Josep Tarradellas Barcelona – El Prat Airport (BCN) inizieranno il 16 aprile 2026, mentre i voli per Milan Malpensa Airport (MXP) inizieranno l’11 maggio 2026.

I voli saranno disponibili per l’acquisto da domani, 20 novembre, su jetblue.com.

“Il nuovo servizio porta il pluripremiato servizio di JetBlue e le sue tariffe vantaggiose verso due delle destinazioni europee più ricche di cultura. Le rotte consolidano ulteriormente il ruolo della compagnia aerea come principale compagnia aerea leisure di Boston, portando i clienti del New England verso le migliori destinazioni di vacanza negli Stati Uniti, nei Caraibi, in America Latina, in Canada e in Europa. Quest’estate JetBlue servirà nove aeroporti europei da Boston.

Con l’aggiunta di Barcellona e Milano alla mappa di JetBlue, i clienti di tutto il JetBlue network avranno accesso a due delle città più iconiche d’Europa: Barcellona, nota per la sua arte, l’architettura e il fascino mediterraneo, e Milano, celebrata come capitale della moda e del design del Nord Italia e porta d’accesso al Lago di Como. Insieme, queste destinazioni offrono una cultura vivace, una cucina di livello mondiale e gli splendidi paesaggi del Mediterraneo e delle Alpi”, afferma JetBlue.

“Espandendo la nostra presenza nel New England con nuovi voli da Boston a Barcellona e Milano, offriamo a un numero sempre maggiore di viaggiatori il servizio di qualità che ha ridefinito i viaggi aerei transatlantici, inclusa la nostra pluripremiata esperienza premium Mint”, ha dichiarato Joanna Geraghty, chief executive officer of JetBlue. “I clienti che volano in Europa con JetBlue godono di un design curato, di privacy e di un’ospitalità che difficilmente troveranno con le compagnie aeree tradizionali, e siamo orgogliosi di continuare a offrire un valore e uno stile incredibili su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

“JetBlue è una compagnia aerea leader a Boston, che vola verso 77 destinazioni senza scalo da Logan. Dopo il lancio del servizio da Boston a Madrid ed Edimburgo lo scorso anno, e con l’aggiunta di Barcellona e Milano, JetBlue offrirà ora ai clienti nove voli diretti giornalieri da Boston verso l’Europa durante l’estate.

JetBlue con questo annuncio integra il servizio annuale esistente per London Heathrow, Parigi e Amsterdam, e il servizio stagionale estivo per Dublino, Edimburgo, London Gatwick e Madrid, anch’esso rilanciato quest’anno”, prosegue JetBlue.

“I voli per Barcellona e Milano saranno operati sugli aeromobili A321 di JetBlue, che offrono la JetBlue Mint premium experience”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)