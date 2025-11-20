Air Europa annuncia la nomina del nuovo CEO

Air Europa comunica importanti novità nella propria governance, con un passaggio di leadership che segna una nuova fase di consolidamento e crescita internazionale per la compagnia.

“In un clima di massima cordialità, Jesús Nuño de la Rosa, consigliere esecutivo e Amministratore Delegato dal luglio 2022, ha concordato con Juan José Hidalgo, Presidente di Air Europa, la conclusione del proprio incarico. La decisione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, avviene contestualmente alle dimissioni di César Hernández Blanco e Juan Manuel Bujía, rappresentanti della SEPI nel Consiglio.

La loro uscita si inserisce nell’attuale contesto societario, segnato dal rimborso anticipato – con un anno di anticipo rispetto alla scadenza – del prestito concesso da SEPI. Air Europa desidera esprimere il proprio ringraziamento a Jesús Nuño de la Rosa per l’impegno, la dedizione e la lealtà dimostrati durante tutto il suo mandato, così come a Hernández Blanco e Bujía per il contributo fornito nel corso del loro incarico.

Parallelamente, la compagnia annuncia la nomina di Richard Clark come nuovo Amministratore Delegato di Air Europa.

Con oltre trent’anni di esperienza all’interno dell’azienda, Clark ha ricoperto ruoli strategici, contribuendo in modo determinante al rafforzamento dell’hub di Madrid-Barajas come ponte tra Europa e America e allo sviluppo dell’espansione internazionale della compagnia.

La sua lunga esperienza, la visione strategica e la profonda conoscenza del settore hanno reso Clark una figura di riferimento nell’industria aeronautica”, afferma Air Europa.

“Assumere questo incarico per me è molto più di una responsabilità: è un onore e un’opportunità per continuare a costruire il futuro di Air Europa. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla proprietà della compagnia per la fiducia che, ancora una volta, ha riposto in me. Affronto questa sfida con lo stesso entusiasmo del primo giorno, convinto che, grazie all’impegno e al talento di tutto il nostro personale, riusciremo a far crescere ulteriormente Air Europa e a consolidarla come una compagnia di riferimento internazionale”, ha dichiarato il nuovo CEO.

L’obiettivo, ha aggiunto Clark, “è rafforzare l’hub di Madrid come ponte tra i continenti e progredire insieme ai nostri partner strategici per offrire ai clienti un’esperienza unica, sostenibile e di qualità. Questo è un progetto condiviso, e sono certo che, uniti, raggiungeremo nuovi traguardi”.

“La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della compagnia”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)