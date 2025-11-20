easyJet: nuove rotte da Bari e Pisa per l’estate 2026

easyJet si prepara alla prossima stagione estiva annunciando nuove rotte e confermando alcune delle novità inaugurate con la stagione invernale appena cominciata.

“Il network dell’aeroporto di Bari si arricchisce con un nuovo collegamento che apre le porte ad una delle città più vivaci dell’Inghilterra. Dal 18 aprile, sarà possibile raggiungere Bristol con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato: una città che unisce storia e creatività, famosa per i murales di Banksy e il porto sul fiume Avon.

Questa novità si aggiunge alle sette rotte già confermate da Bari per l’estate 2026 – Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza e Parigi Charles de Gaulle – per un ventaglio di destinazioni tra arte, cultura e fascino europeo.

Novità anche per Pisa, dove dal 1° agosto sarà possibile volare a Glasgow con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. La città scozzese colpisce per il suo fascino autentico, famosa per la sua architettura vittoriana, i parchi verdi e la vivace scena culturale. La nuova rotta si affianca alle sette destinazioni già servite dallo scalo toscano: Bristol, Manchester, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Southend, Parigi Orly e Berlino, rendendo Pisa un punto di partenza ideale per chi desidera esplorare il Regno Unito e le capitali europee”, afferma easyJet.

“Un’altra importante novità riguarda l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi estivi verso Sal (Capo Verde), una delle isole più suggestive dell’arcipelago, celebre per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline, oltre che verso Siviglia, Strasburgo e Luxor, il cui primo volo partirà proprio il 24 novembre.

Da Linate, invece, sarà confermato anche per l’estate il collegamento con Porto. Si tratta di rotte pensate per chi desidera vivere esperienze autentiche, tra cultura, relax e avventura.

Con queste novità, easyJet rafforza ulteriormente la propria offerta in Italia, offrendo ai passeggeri la possibilità di programmare con largo anticipo le proprie vacanze e di scegliere tra un ventaglio sempre più ampio di destinazioni.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

Aeroporti di Puglia annuncia l’avvio della rotta per Bristol che, dalla summer 2026, sarà operata dalla compagnia aerea easyJet.

“A partire dalla prossima primavera, infatti, una tra le città più dinamiche e vivaci del Regno Unito, sarà collegata direttamente, e a tariffe competitive, con la nostra regione, ampliando così le opportunità di viaggio sia per turismo che per business:

Bari – Bristol: dal 18 aprile 2026, ogni martedì e sabato“, afferma Aeroporti di Puglia.

“L’ampliamento dell’offerta operativa da parte di easyJet conferma in modo significativo l’elevato livello di attrattività dell’aeroporto di Bari quale infrastruttura strategica per i collegamenti internazionali e costituisce un ulteriore passo avanti nell’attuazione del piano di sviluppo che ha come obiettivo il potenziamento delle rotte verso destinazioni europee a forte crescita potenziale. La consolidata relazione tra la Puglia e il Regno Unito è testimoniata non solo dall’interesse crescente del mercato turistico britannico per il nostro territorio, ma anche dalla presenza di una numerosa comunità pugliese residente oltremanica, che potrà ora beneficiare di collegamenti più frequenti, diretti e funzionali. Desidero esprimere il mio apprezzamento al vettore per la fiducia accordata al nostro sistema aeroportuale e alla Regione Puglia per il continuo sostegno istituzionale e per l’impegno costante nel favorire lo sviluppo integrato del territorio, attraverso politiche di mobilità sostenibile, internazionalizzazione e valorizzazione delle infrastrutture”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Con l’introduzione di questa nuova rotta, easyJet consolida ulteriormente la propria presenza sugli aeroporti di Brindisi e Bari, dove nella summer 2026 volerà su Basilea (BSL), Ginevra (GVA), Londra Gatwick (LGW), Lione (LYS), Milano Malpensa (MXP), Nizza (NCE), Parigi Charles de Gaulle (CDG) e Orly (ORY), offrendo ai viaggiatori un network ancora più ampio e collegando la regione a mete nazionali e internazionali di grande interesse. I biglietti sono già disponibili sul sito e sull’app mobile easyJet“, prosegue Aeroporti di Puglia.

“Siamo felici di annunciare la nuova rotta da Bari verso Bristol, che si aggiunge alle sette già presenti da questo aeroporto per la stagione estiva. Questa scelta conferma il nostro impegno nel valorizzare il potenziale della Puglia, offrendo ai viaggiatori sempre più opportunità di connessione diretta con mete europee di grande richiamo. Con questo nuovo collegamento internazionale verso il Regno Unito, vogliamo rafforzare il ruolo di Bari come aeroporto strategico per il Sud Italia, favorendo gli scambi culturali e turistici e contribuendo allo sviluppo del territorio. easyJet continua così a investire in un network capillare che mette al centro le esigenze dei nostri clienti e sostiene il turismo internazionale verso una regione ricca di storia, tradizioni e bellezze naturali”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

(Ufficio Stampa easyJet – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Md80.it)