Etihad e Vietnam Airlines lanciano una Codeshare and Frequent Flyer Partnership

Etihad Airways e Vietnam Airlines stanno rafforzando i legami di viaggio tra Emirati Arabi Uniti e Vietnam con il lancio di una nuova codeshare partnership. L’accordo potenzia il servizio recentemente lanciato da Etihad tra Abu Dhabi e Hanoi.

“Gli ospiti di Etihad possono ora accedere alle principali destinazioni domestiche vietnamite e alle destinazioni più popolari in tutta l’Asia, con la comodità di un unico biglietto per l’intero viaggio, un unico check-in e il trasferimento automatico dei bagagli lungo tutto il percorso. Abu Dhabi diventa il ponte agevole che collega il Vietnam al Medio Oriente, all’Europa e all’Africa”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa partnership con Vietnam Airlines offre un valore significativo ai nostri ospiti, consentendo loro di accedere ad alcune delle destinazioni più dinamiche e popolari dell’Asia. Il nostro nuovo servizio Abu Dhabi-Hanoi è stato accolto con grande entusiasmo e questo accordo di codeshare lo trasforma in una porta d’accesso alle città più entusiasmanti del Vietnam. Insieme alla nostra frequent flyer partnership, che consente ai membri fedeltà di entrambe le compagnie aeree di accumulare e riscattare miglia attraverso le nostre reti globali combinate, questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nell’offrire ai nostri ospiti maggiore flessibilità, una portata più ampia ed esperienze di viaggio di livello superiore”.

Nguyen Quang Trung, Director of Corporate Planning and Development, Vietnam Airlines, ha dichiarato: “Vietnam Airlines è lieta di proseguire la nostra partnership con Etihad Airways attraverso questo nuovo codeshare agreement, a seguito del Memorandum d’Intesa firmato nel 2024. La collaborazione offre un accesso senza interruzioni alla rete di Etihad in Medio Oriente, Europa e Africa, consentendo al contempo a un maggior numero di viaggiatori di sperimentare il calore e l’ospitalità tipici di Vietnam Airlines. Insieme alla nostra frequent flyer partnership ampliata, questo accordo migliora la comodità, amplia la scelta di destinazioni e rafforza i legami turistici ed economici tra Vietnam ed Emirati Arabi Uniti”.

“Il codeshare sarà implementato gradualmente e i passeggeri di Vietnam Airlines avranno accesso a sei destinazioni oltre ad Abu Dhabi: Atene, Addis Abeba, Bahrein, Muscat, Il Cairo e Istanbul, ampliando significativamente la portata della rete in Medio Oriente, Europa e Africa attraverso l’ampio network globale di Etihad.

Etihad e Vietnam Airlines hanno già una frequent flyer partnership che consente ai membri fedeltà di entrambe le compagnie aeree di accumulare e riscattare miglia sulle loro reti globali combinate. La partnership, lanciata a luglio 2025, consente ai membri Etihad Guest e Lotus Miles di accumulare e utilizzare i loro rewards volando con entrambe le compagnie, aggiungendo ulteriore valore alla collaborazione in codeshare tra le due compagnie aeree”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)