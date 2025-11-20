Intercontinental Aviation Enterprise firma con Diamond Aircraft per 10 nuovi training aircraft

Intercontinental Aviation Enterprise FZ-LLC (IAE), la holding aeronautica dietro le Intercontinental Aviation Academies (IAA), ha annunciato oggi la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) con Diamond Aircraft Industries GmbH per l’acquisizione di 10 nuovi Diamond training aircraft.
“L’accordo rafforza l’impegno di IAE nell’espansione della sua global pilot-training capacity negli Emirati Arabi Uniti, a Cipro, in Grecia e in Portogallo.
In base al MoU, IAE intende acquistare otto velivoli DA40 NG e due DA42-VI, configurati per A6 (UAE) and EASA registrations. Questa strategia di doppia registrazione supporta lo IAE multi-country training ecosystem e garantisce operazioni standardizzate in tutte le basi.
La consegna iniziale, composta da sei DA40 NG e un DA42-VI, è prevista per il 2026, con date di consegna da concordare a partire dal secondo trimestre del 2026.
Questa acquisizione rafforzerà la transizione di IAE verso una flotta di addestramento moderna, efficiente nei consumi e standardizzata, supportando la sua rapida crescita operativa e la crescente domanda da parte dei cadetti internazionali. La collaborazione include anche maintenance training, instructor familiarisation, documentation support, spare parts provisioning per garantire la piena prontezza operativa”, afferma Diamond Aircraft.
Il Capitano Wissam Mehyou, CEO di Intercontinental Aviation Enterprise, ha commentato: “Questo accordo segna un’altra pietra miliare nella nostra strategia di espansione. La moderna flotta di Diamond Aircraft supporta il nostro impegno a fornire un addestramento per i piloti sicuro, efficiente e standardizzato a livello globale in tutte le nostre basi. Con la domanda in rapida crescita, questa partnership ci consente di crescere con fiducia”.
Anton Chirkovski, Head of Civil Aircraft Sales at Diamond Aircraft, ha aggiunto: “Siamo lieti di supportare la crescita di IAE con le nostre piattaforme DA40 e DA42. Il loro multi-base training model si allinea perfettamente alle capacità, all’efficienza e al profilo di sicurezza dei nostri velivoli. Non vediamo l’ora di portare avanti questa partnership fino al contratto di acquisto definitivo”.
“Si prevede che i primi velivoli di questo ordine arriveranno negli Emirati Arabi Uniti, in concomitanza con l’inizio della fase di addestramento al volo dei primi lotti di piloti IAA“, conclude Diamond Aircraft
(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)