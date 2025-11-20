Pilatus: rebrand per la sussidiaria Skytech Inc.

La controllata Skytech Inc. si unisce al brand Pilatus. “Fondata nel 1976, con sedi negli stati americani del Maryland, della Carolina del Sud e della Georgia, Skytech Inc. è specializzata nella vendita e nell’assistenza di aeromobili. Pilatus ha acquisito l’azienda, insieme a tutti i dipendenti, nel 2022. Al termine del rebranding, il 1° gennaio 2026, Skytech Inc. sarà completamente integrata in Pilatus Group sotto la nuova società Pilatus Aircraft USA, con sede a Broomfield, Colorado.

Il cambio di nome di Skytech sottolinea l’appartenenza dell’azienda a Pilatus Group e riafferma l’impegno di Pilatus verso la qualità, la vicinanza al cliente e la forza lavoro locale. Con il brand Pilatus, riconosciuto a livello mondiale, i clienti possono essere certi che il collaudato team Skytech continuerà a offrire gli stessi elevati standard di servizio, competenza tecnica e supporto personalizzato”, afferma Pilatus Aircraft.

“Il nuovo nome chiarisce l’appartenenza di Skytech a Pilatus Group. Ciò a sua volta fornisce un orientamento a clienti e partner commerciali e posiziona in modo inequivocabile l’azienda come parte del global Pilatus network. Pilatus persegue l’obiettivo di coltivare un brand uniforme in tutto il mondo. Il rebranding sottolinea inoltre la stabilità a lungo termine di Pilatus e il suo impegno verso il mercato statunitense. I clienti potranno beneficiare ancora più direttamente della forza, della competenza e delle risorse della casa madre Pilatus.

Con l’acquisizione di Skytech, Pilatus ha ulteriormente ampliato il suo coinvolgimento diretto nell’importantissimo mercato statunitense. Pilatus gestisce una filiale in Colorado da 29 anni, dove vengono eseguiti final assembly work sia sul PC-12 che sul PC-24. Con la piena integrazione di Skytech, sono previsti ulteriori investimenti per l’espansione di questo sito e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Pilatus ha individuato un notevole potenziale di crescita nei prossimi anni e continuerà a contribuire allo sviluppo economico della costa orientale degli Stati Uniti.

Pilatus sta inoltre progettando un altro sito in Florida, che si concentrerà sui lavori di assemblaggio del PC-12 destinato ai mercati nordamericani e sudamericani”, prosegue Pilatus Aircraft.

“Dal 2026, Pilatus Aircraft USA avrà la sede centrale a Broomfield, Colorado (KBJC), oltre ad altre sedi a Westminster, Maryland (KDMW), Rock Hill, Carolina del Sud (KUZA) e Atlanta, Georgia (KPDK). Un team in crescita di circa 400 dipendenti di talento in tutto il paese guida il continuo successo di Pilatus“, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)