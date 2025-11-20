Lufthansa Group intende svolgere un ruolo attivo nella privatizzazione di TAP Air Portugal

Lufthansa Group ha formalmente espresso oggi il proprio interesse a partecipare come offerente al processo di privatizzazione di TAP Air Portugal.

“Una lettera in tal senso è stata presentata a Parpública, la holding statale portoghese, entro i termini stabiliti. Oltre all’acquisizione iniziale di una quota di minoranza, l’obiettivo del processo è stabilire una partnership a lungo termine tra Lufthansa Group e TAP Air Portugal al fine di garantire il futuro di successo di TAP come compagnia aerea nazionale portoghese”, afferma Lufthansa Group.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Lufthansa Group accoglie con favore il processo di privatizzazione del governo portoghese. Il nostro obiettivo è rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l’identità portoghese di TAP e garantire la crescita sostenibile della compagnia aerea. TAP Air Portugal riveste una grande importanza strategica per l’industria aeronautica europea. In qualità di partner di lunga data di Star Alliance e grazie ai nostri ingenti investimenti in Portogallo, continuiamo a considerare Lufthansa Group il partner migliore per TAP e per il Portogallo”.

“Lufthansa Group è attivo in Portogallo da oltre 70 anni. Le compagnie aeree del Gruppo offrono attualmente oltre 280 voli settimanali da e per il Portogallo. La compagnia impiega oltre 400 lavoratori qualificati nel Paese. Con la costruzione di un nuovo Lufthansa Technik site per la riparazione di parti di motori e componenti aeronautici a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, questo numero è destinato a salire a 1.000 entro il 2030. Una cooperazione rafforzerebbe la posizione di Lisbona come hub atlantico nel network di Lufthansa Group. La connettività tra l’Europa e altre regioni del mondo, come Sud America, Africa e Nord America, potrebbe essere ampliata”, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa Group è sempre stato un motore di consolidamento in Europa. Ha rafforzato con successo compagnie aeree nazionali come SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e, più recentemente, ITA Airways, preservandone l’identità nazionale. In qualità di numero uno al mondo al di fuori degli Stati Uniti, il Gruppo offre le dimensioni, l’esperienza e la stabilità finanziaria necessarie per creare valore sostenibile e rafforzare il ruolo di TAP Air Portugal come ambasciatore del Paese nel mondo”, conclude Lufthansa Group.

