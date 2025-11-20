Qatar Airways e Google lanciano la prima “Sky Studio Challenge” del settore, basata su Starlink

Qatar Airways, l’operatore che opera il maggior numero di aeromobili widebody dotati di Starlink, ha presentato la “Sky Studio Challenge”, un esperimento creativo basato su Starlink, il primo del settore, sviluppato in collaborazione con Google.

“La sfida ha dimostrato con successo per la prima volta che è possibile generare, produrre, finalizzare e caricare spot pubblicitari completi a bordo durante un singolo volo a lunghissimo raggio a 35.000 piedi di quota, utilizzando la connettività Starlink gratuita, gate-to-gate e ad alta velocità di Qatar Airways.

L’attivazione è avvenuta il 17 novembre 2025 a bordo di un Airbus A350 di Qatar Airways abilitato con Starlink, in volo da Doha ad Atlanta per un volo di 15 ore. Utilizzando i più recenti modelli di generazione di intelligenza artificiale per video e immagini Gemini di Google, sono stati creati due spot pubblicitari interamente in volo. Come prima sfida globale per generare, renderizzare, modificare e pubblicare filmati interamente prodotti con intelligenza artificiale prima dell’atterraggio, la “Sky Studio Challenge” si è basata sulle velocità di Starlink, in grado di competere con la maggior parte delle reti domestiche a banda larga, consentendo trasferimenti di file pesanti, generazione di scene complesse, flussi di lavoro cloud in tempo reale e collaborazione in tempo reale con i team a terra.

La sfida ha riunito due delle figure più influenti nel settore della produzione cinematografica basata sull’intelligenza artificiale: PJ Accetturo e Torey Kohara. I loro approcci creativi contrastanti hanno presentato l’ampiezza delle possibilità offerte dall’abbinamento di strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia con una connettività di bordo affidabile e ad alta velocità.

Lanciata il giorno dopo che la compagnia ha annunciato di operare oltre 100 velivoli widebody abilitati Starlink, la sfida ha rappresentato un’interessante applicazione pratica di questo traguardo. Con oltre la metà della flotta widebody della compagnia aerea ora dotata del Wi-Fi più veloce del mondo, il servizio è integrato sulle rotte a lungo e lunghissimo raggio di Qatar Airways, operate dai Boeing 777 e Airbus A350 dotati di Starlink. Questi velivoli servono la maggior parte delle destinazioni della compagnia nelle Americhe e in Australia, nonché importanti rotte in Africa, Asia, Europa e Medio Oriente. Questa portata rafforza la posizione di Qatar Airways come compagnia aerea leader mondiale nella connettività in volo e come operatore del maggior numero di aeromobili widebody abilitati Starlink al mondo”, afferma Qatar Airways.

Babar Rahman, Senior Vice President Marketing and Corporate Communications, Qatar Airways, ha dichiarato: “Questa sfida, unica nel suo genere, dimostra perché Qatar Airways è leader nel settore della connettività in volo, che i nostri passeggeri possono sperimentare oggi stesso, anziché tra mesi o anni. Come prima compagnia aerea a offrire Starlink nella regione MENA, stiamo già stabilendo nuovi standard e raggiungendo risultati senza precedenti nel settore. È stato incredibilmente entusiasmante collaborare con Google e due registi di fama mondiale specializzati in intelligenza artificiale, PJ Accetturo e Torey Kohara, e vedere le capacità di Gemini utilizzate a bordo per mostrare il livello di connettività di cui i nostri passeggeri godono su ogni volo abilitato Starlink, offrendo quella che è essenzialmente un’esperienza Wi-Fi più veloce di quella domestica. Completare due spot pubblicitari completi durante un singolo volo di 15 ore è stato possibile solo perché i nostri Boeing 777 e Airbus A350 volano già con il Wi-Fi più veloce e affidabile del cielo. Questo dimostra che Qatar Airways è andata oltre il semplice parlare del futuro della connettività in volo, offrendola in modo sempre più ampio e su larga scala sulla nostra rete globale di oltre 170 destinazioni oggi”.

Il Google Regional Marketing Director Middle East and Africa, Mr. Najeeb Jarrar, ha dichiarato: “È incredibile vedere i nostri strumenti e modelli di intelligenza artificiale, incluso il nostro modello di generazione video all’avanguardia, Veo 3.1, utilizzati per raccontare la storia di Qatar Airways in modo interattivo e creativo. Come addetti al marketing, questo ci consente di creare annunci e realizzare un ottimo lavoro con tempi di lancio misurati in poche ore. Un enorme ringraziamento a PJ Accetturo e Torey Kohara per aver accettato la sfida e per aver saputo guidare la generazione video. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Qatar Airways e non vediamo l’ora di sperimentare insieme altri strumenti e tecnologie in futuro”.

“Sebbene in passato siano stati girati spot pubblicitari all’interno di aerei, nessun brand ha mai prodotto filmati completamente generati dall’intelligenza artificiale durante un singolo volo e pubblicati prima dell’atterraggio. La larghezza di banda e l’affidabilità di Starlink hanno consentito un livello di capacità precedentemente irraggiungibile nel settore dell’aviazione, dal complesso editing e rendering multilivello all’elaborazione cloud di grandi volumi, tipicamente limitata a terra.

I filmati prodotti il 17 novembre 2025 sono disponibili in diretta sul canale YouTube di Qatar Airways.

Qatar Airways e Google condividono una collaborazione di lunga data su molteplici iniziative orientate all’innovazione. Gli ultimi modelli di intelligenza artificiale per immagini e video di Gemini sono stati selezionati per la loro capacità di produrre rapidamente filmati di alta qualità, prestazioni che si basano in larga misura su una connettività ad alta larghezza di banda e bassa latenza. Senza Starlink, ora disponibile sui nostri Boeing 777 e Airbus A350, un’attivazione di questa portata non sarebbe stata tecnicamente realizzabile”, conclude Qatar Airways.

Qatar Airways e IHG Hotels & Resorts stringono una partnership

Qatar Airways inoltre annuncia che ha siglato una partnership con IHG Hotels & Resorts per lanciare una serie di iniziative per i viaggi d’affari attraverso i rispettivi programmi di viaggio aziendali.

“Insieme, Beyond Business di Qatar Airways e IHG Business Edge offriranno vantaggi fedeltà integrati attraverso opportunità reciproche di accumulo e riscatto punti nell’offerta alberghiera globale di IHG per i membri del programma.

Beyond Business offre diversi vantaggi ai viaggiatori aziendali, tra cui la possibilità di accumulare e riscattare Qrewards, offerte per i livelli Privilege Club, bagaglio prioritario e la possibilità di compensare le emissioni di carbonio per i voli passati e futuri attraverso il programma volontario di compensazione delle emissioni di carbonio di Qatar Airways. Offre inoltre soluzioni personalizzate per le aziende per massimizzare il risparmio sul budget di viaggio in base alle spese di viaggio.

I membri possono ora usufruire di premi esclusivi iscrivendosi gratuitamente a IHG Business Edge“, afferma Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “Riconosciuta come la migliore Business Class al mondo da Skytrax nel 2025 per la dodicesima volta, Qatar Airways si impegna costantemente a migliorare la propria esperienza di viaggio aziendale e i relativi premi. Siamo orgogliosi di supportare aziende e società attraverso la nostra partnership con IHG Hotels & Resorts e il loro programma IHG Business Edge, per offrire maggiore comfort ed esperienze di alto livello a entrambi i nostri membri. Qatar Airways offre ai viaggiatori d’affari un’esperienza impeccabile in ogni fase del viaggio, dalle prenotazioni ai trasferimenti efficienti, fino all’offerta gratuita di Starlink, il Wi-Fi più veloce al mondo in volo, a bordo di oltre 100 aeromobili widebody. Grazie alla partnership tra il nostro corporate travel programme, Beyond Business, e IHG Business Edge, le aziende possono ora beneficiare di maggiore flessibilità, risparmi esclusivi e valore, massimizzando i vantaggi e i premi di viaggio per ottenere maggiori profitti”.

Mark Sergot, Senior Vice President Global Sales, IHG Hotel & Resorts, ha dichiarato: “Questa collaborazione unisce i punti di forza di Qatar Airways Beyond Business e IHG Business Edge per offrire vantaggi esclusivi, premi fedeltà migliorati ed esperienze di viaggio senza interruzioni. Sfruttando le nostre reti e competenze combinate, puntiamo a offrire un valore e una comodità eccezionali, supportando le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e rendendo i loro viaggi il più possibile fluidi e gratificanti”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)