Air Cambodia diventa cliente di lancio per la nuova Business Class sull’ATR 72-600 con “X-Space Table”

Air Cambodia, la compagnia di bandiera della Cambogia, è pronta a ridefinire il trasporto aereo regionale come cliente di lancio del nuovo e innovativo premium seat di ATR dotato di “X-Space Table”, una soluzione intelligente e pronta all’uso che converte uno standard dual economy seat in un single premium seat in pochi minuti. In fase di sviluppo, la sua certificazione è prevista per il primo trimestre 2027.

“Dopo la consegna del suo nuovo ATR 72-600 a maggio 2025, Air Cambodia prevede di installare il sistema “X-Space Table” su tutta la sua flotta di tre ATR nel 2027. La sezione business class sarà dotata di quattro business seats disposti su due file, una alla volta, offrendo a ciascun passeggero accesso diretto al finestrino e al corridoio, oltre a maggiore comfort, privacy e vani portaoggetti individuali.

L’“X-Space Table” fa parte di ATR HighLine, la collezione di interni di cabina di alta gamma introdotta dal produttore nel 2023. È progettato per supportare le operazioni dinamiche della flotta, consentendo una rapida installazione e rimozione, consentendo alle compagnie aeree di passare senza problemi dalla configurazione di cabina full economy a quella a doppia classe. Questa flessibilità consente agli operatori di rispondere in modo efficiente alle fluttuazioni della domanda dei passeggeri, alle variazioni stagionali o alle esigenze specifiche dei voli charter, con tempi di inattività minimi e la massima efficienza”, afferma ATR.

“Siamo ansiosi di introdurre una nuova offerta business class su tutta la nostra flotta ATR, poiché consentirà ad Air Cambodia di offrire un’esperienza di viaggio più raffinata, pur mantenendo l’agilità richiesta dalle nostre operazioni”, ha dichiarato David Zhan, Vice Chairman and Chief Executive Officer of Air Cambodia. “Questa soluzione supporta il nostro impegno nell’offrire maggiore comfort e scelta ai passeggeri in tutta la Cambogia, garantendo al contempo la continuità del servizio con la nostra flotta a corridoio singolo. Rafforza inoltre la nostra capacità di adattarci alle mutevoli esigenze di viaggio”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, aggiunge: “L’X-Space Table riflette il DNA di ATR, sinonimo di versatilità, consentendo agli operatori di creare nuove opportunità per ancillary revenue e di adattarsi alle mutevoli aspettative dei passeggeri in termini di comfort ed esperienza di volo. Siamo grati ad Air Cambodia per la continua fiducia e siamo fiduciosi che la loro visione rivoluzionaria del trasporto aereo farà una differenza significativa per l’aviazione regionale di domani”.

“Air Cambodia opera con aeromobili ATR su rotte regionali chiave, tra cui Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Ho Chi Minh City e altre città. Riconosciuta con tre stelle da Skytrax per la sua customer experience, la compagnia aerea continua a migliorare la sua offerta di servizi diventando il primo operatore ATR a implementare questo specifico tipo di configurazione a doppia classe sulla sua flotta.

La compagnia aerea cambogiana si unisce a un gruppo selezionato di vettori che adottano la configurazione ATR HighLine, a dimostrazione sia del forte slancio del mercato per le esperienze di viaggio regionali di alto livello, sia dell’accelerata penetrazione di ATR nel segmento regionale premium. Questo versatile portfolio offre configurazioni che vanno dalla doppia classe a quelle VIP, progettate per soddisfare le esigenze specifiche di boutique airlines, corporate departments, semi-private services, luxury resorts and government fleets”, prosegue ATR.

“Emettendo il 45% di CO2 in meno per viaggio rispetto a jet di dimensioni simili, gli aeromobili equipaggiati con ATR HighLine sono destinati a rivoluzionare e valorizzare il mercato regionale senza compromettere la responsabilità ambientale, rendendoli una scelta interessante per gli operatori che puntano ai mercati di fascia alta”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)