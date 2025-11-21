L’Airbus A350 di SWISS decolla per Boston per il primo full ‘SWISS Senses’ flight

Il primo nuovo Airbus A350 HB-IFA di SWISS è partito da Zurigo per Boston alle 18:37 di giovedì sera per il suo primo revenue long-haul flight. L’evento rappresenta un’ulteriore première per Swiss International Air Lines (SWISS) e inaugura una nuova era del trasporto aereo con la prima implementazione completa del nuovo concept “SWISS Senses” per i voli a lungo raggio della compagnia.

“SWISS Senses offre un mix vincente di design, comfort e ospitalità svizzera in tutte le classi di viaggio, dal drink di benvenuto con formaggio Sbrinz alle raffinate proposte gastronomiche, dal cocktail esclusivo Alpine Essence alla nuova biancheria da letto in Business Class, prodotti per la cura della persona di alta qualità e intrattenimento di bordo all’avanguardia. Con il nuovo Airbus A350 sulla tratta Zurigo-Boston, i viaggiatori potranno sperimentare per la prima volta sia la nuova cabina SWISS Senses sia il servizio di bordo a lungo raggio migliorato che ne consegue”, afferma SWISS.

“Il nostro nuovo Airbus A350 segna un ulteriore passo avanti nel nostro sviluppo, in termini tecnologici, commerciali e di esperienza per i passeggeri”, afferma Jens Fehlinger, CEO di SWISS. “È più silenzioso, più efficiente e più confortevole di qualsiasi altro aereo che abbiamo operato finora. Investimenti di questo tipo non solo rafforzano il nostro vantaggio competitivo, ma consolidano anche la posizione della Svizzera nel mondo del trasporto aereo. Una SWISS forte e sostenibile è fondamentale: per i nostri clienti, per i nostri dipendenti e per l’intera economia svizzera. Ogni aereo a lungo raggio che operiamo crea circa 300 posti di lavoro, dagli equipaggi e dagli organizzatori fino ai fornitori degli ingredienti per la nostra offerta culinaria di bordo, il che sottolinea quanto la nostra attività e le nostre operazioni siano strettamente integrate nell’economia svizzera in generale”.

“Il volo di oggi trasforma la nostra visione in realtà tangibile”, aggiunge Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “I nostri nuovi interni di cabina e il servizio di bordo migliorato creano un’esperienza di viaggio aereo che combina comfort, qualità e i valori fondamentali della Svizzera. Abbiamo prestato la massima attenzione a ogni singolo dettaglio, dai materiali utilizzati alle opzioni del menu e ai nuovi articoli comfort, per garantire che SWISS Senses offra ai nostri clienti un autentico valore aggiunto che soddisfi tutti i sensi. Con questo nuovo pacchetto di prodotti di bordo, dichiariamo ciò che vogliamo che SWISS sia negli anni a venire: affidabile, costantemente allineata ai nostri ospiti e alle loro esigenze, con al centro sia il concetto di “premium” che quello di “Swissness”. La nostra première di oggi a Boston mostra quindi come saranno e come saranno i viaggi a lungo raggio SWISS di domani”.

“La nuova cabina di First Class offre tre suite che offrono la massima privacy e comfort. Ogni suite ha la propria porta e guardaroba, oltre a un ampio tavolo. La nuova cabina di Business Class offre 45 posti, tutti con accesso diretto al corridoio e tutti reclinabili in un lie-flat bed lungo fino a 2,2 metri. I viaggiatori di Business Class possono scegliere tra cinque diverse categorie di posti, tra cui suite compatte che offrono maggiore privacy in volo, tutte disponibili in versione singola o doppia.

La nuova Premium Economy Class offre 38 posti, più di qualsiasi altro aereo SWISS finora. Con una larghezza dei sedili di 48 centimetri e una distanza tra i sedili di circa un metro, la Premium Economy di SWISS garantisce un’esperienza di viaggio aerea rilassata. La nuova cabina di Economy Class, con i suoi 156 posti, offre inoltre ai passeggeri maggiore spazio, oltre a uno schermo HD più grande da 13,3 pollici, una connessione Bluetooth per l’utilizzo delle proprie cuffie e porte USB-A e USB-C.

Altri nove Airbus A350 entreranno a far parte della flotta SWISS entro il 2031, tutti consegnati con la nuova cabina SWISS Senses installata. SWISS installerà gradualmente la nuova cabina SWISS Senses anche sulla sua flotta Airbus A330 a partire dalla prima metà del 2026 e, successivamente, sulla flotta Boeing 777. Entro il 2030, tutti gli aerei a lungo raggio di SWISS saranno dotati dei nuovi interni SWISS Senses“, conclude SWISS.

