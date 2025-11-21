British Airways amplia il newtork da Heathrow con due nuove destinazioni a corto raggio per l’estate 2026

British Airways sta espandendo la sua rete con il lancio di due nuove destinazioni a corto raggio, tra cui Tivat in Montenegro e Guernsey, Channel Islands.

La compagnia lancerà voli stagionali per Tivat dal Terminal 3 di London Heathrow il 14 maggio 2026, operativi durante la stagione estiva. British Airways ha inoltre annunciato voli annuali per Guernsey, a partire dal 19 aprile 2026.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer di British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare la nostra mappa di rotte con l’aggiunta di due nuove rotte da esplorare per i clienti, portando il numero totale della nostra rete di voli a corto raggio da Heathrow a quasi 100 destinazioni. Il Montenegro è la scelta ideale per chi cerca coste mozzafiato e sole tutto l’anno e l’aggiunta di Guernsey è qualcosa che sappiamo i nostri clienti attendevano con impazienza. Essendo l’unico servizio diretto tra Heathrow e Guernsey, la rotta offrirà collegamenti con orari convenienti verso oltre 20 destinazioni europee, offrendo maggiore scelta e flessibilità sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti”.

“Il Montenegro è noto per la sua splendida costa adriatica, i suggestivi paesaggi montani e il ricco patrimonio culturale. La compagnia opererà tre voli a settimana per Tivat dal Terminal 3 di London Heathrow.

Guernsey è famosa per la sua ricca storia e cultura, nonché per la sua costa frastagliata, fiancheggiata da 45 chilometri di sentieri sulle scogliere che offrono viste panoramiche sulle baie, promontori e la possibilità di praticare una vasta gamma di attività acquatiche.

British Airways opererà l’unico servizio diretto tra London Heathrow e Guernsey dalla prossima estate. I voli giornalieri, disponibili tutto l’anno, partiranno dall’hub della compagnia di bandiera presso il Terminal 5 di London Heathrow. Sono programmati per offrire collegamenti comodi e senza interruzioni verso oltre 20 destinazioni europee, tra cui Roma, Madrid e Ginevra, nonché destinazioni transatlantiche in Nord America, tra cui New York, Los Angeles e Toronto.

Entrambe le rotte offrono un’opzione Club Europe (business class a corto raggio), che include l’accesso alla lounge di London Heathrow, maggiore spazio personale, un pasto completo con bevande al bar e una franchigia bagaglio più ampia”, afferma British Airways.

“British Airways ha recentemente ampliato la sua rete a lungo raggio con l’annuncio di una nuova rotta per St. Louis, il cui lancio è previsto per la prossima estate. Oggi la compagnia aerea inizia i voli per Graz, dopo la recente introduzione di voli per Rabat“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)