Lufthansa: asemblata la tail section del elggendario Lockheed Super Star

Lufthansa informa: “Un altro importante traguardo è stato raggiunto presso l’Hangar One di Lufthansa Group, il nuovo conference and visitor center attualmente in costruzione presso l’aeroporto di Francoforte: la tail unit è stata montata sul Lockheed L-1649A Super Star. Il timone in tre parti è caratteristico di questa particolare serie di aeromobili. Ha un wingspan di oltre 15 metri e pesa circa 1,4 tonnellate. L’assemblaggio è stato effettuato utilizzando due carrelli elevatori che operavano in parallelo”.

“Ciò significa che tutti i componenti di grandi dimensioni del Super Star sono stati assemblati con successo. Questo aereo storico, un tempo simbolo di innovazione ed eleganza, è stato verniciato quest’estate all’aeroporto di Münster/Osnabrück con la sua classica livrea anni ’50. La fusoliera, le ali, i motori e la coda sono stati poi trasportati a Francoforte con un trasporto pesante. Le varie parti dell’aereo sono state assemblate nel nuovo edificio dell’aeroporto di Francoforte nelle ultime settimane. Ora, con una lunghezza totale di circa 35 metri e un’impressionante apertura alare di oltre 45 metri, il Super Star risplende di nuovo in tutto il suo antico splendore”, prosegue Lufthansa.

“Insieme al leggendario Junkers Ju 52, il Lockheed Super Star sarà l’attrazione principale del “Lufthansa Group Hangar One”. Grazie alla facciata in vetro, i visitatori potranno ammirare le due icone della storia dell’aviazione anche dall’esterno. L’inaugurazione del conference and visitor center coincide con il centenario della fondazione della prima Deutsche Luft Hansa e sottolinea l’importanza della storia dell’aviazione per Lufthansa Group“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa)