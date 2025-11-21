Loft Dynamics collabora con Trifork per estendere il Qualified Pilot Training su Apple Vision Pro

Loft Dynamics, pioniere dei primi EASA– and FAA-qualified virtual reality flight simulators, ha annunciato una partnership strategica con Trifork, global technology company and leader in spatial computing.

“Insieme, le aziende stanno sviluppando una soluzione innovativa per il settore chiamata LoftHOME, un at-home pilot training kit che estende il Loft Dynamics qualified training ecosystem ad Apple Vision Pro. Ciò consentirà a Loft Dynamics di offrire ai piloti la sua high-fidelity, regulator-approved flight instruction to pilots, ovunque, in qualsiasi momento e su larga scala.

Per decenni, l’addestramento dei piloti si è basato su simulatori full-motion, affidabili ma costosi e ingombranti, in numero limitato e spesso lontani dai luoghi di residenza e lavoro dei piloti. Questo modello limita la frequenza con cui i piloti possono addestrarsi e la flessibilità con cui gli operatori possono pianificare le lezioni. LoftHOME mira a cambiare questa situazione offrendo lo stesso realismo e rigore di cui si fidano gli enti regolatori in un formato flessibile e immersivo su Apple Vision Pro.

L’esperienza LoftHOME segue l’intero flusso di addestramento, dalla familiarizzazione con il cockpit e le procedure in un ambiente 3D immersivo a briefing, in-simulator instruction and post-simulator debriefing. Può essere utilizzato con o senza un simulatore Loft Dynamics. Piloti e istruttori possono persino partecipare alle sessioni di simulatore da remoto, utilizzando lo stesso software e gli stessi ambienti dei simulatori full-motion di Loft Dynamics. Il risultato è un percorso di apprendimento fluido e connesso che si estende da casa al centro di addestramento e ritorno”, afferma Loft Dynamics.

“La nostra visione è sempre stata quella di rendere l’addestramento dei piloti di altissima qualità sicuro e universalmente accessibile”, ha affermato Fabi Riesen, founder and CEO of Loft Dynamics. “Con Trifork, stiamo portando un addestramento incredibilmente realistico e supportato dalle autorità di regolamentazione negli ambienti quotidiani dei piloti tramite Apple Vision Pro, dai loro salotti al gate dell’aeroporto. L’obiettivo non è solo la praticità, ma la continuità: un connected training ecosystem che collega il remote rehearsal con la qualified simulator instruction, consentendo a piloti, istruttori e operatori di addestrarsi più spesso e in modo più efficace. Trifork è il partner ideale per contribuire a diffondere questa visione e ottenere un impatto duraturo nell’ecosistema dell’aviazione”.

“Trifork è pioniera nelle soluzioni di spatial computing che rimodellano il modo in cui le aziende apprendono, si formano e operano”, ha affermato Karan Yadav, CEO di Trifork North America e responsabile globale per lo spatial computing. “Il nostro lavoro con organizzazioni come Lufthansa Aviation Training dimostra come strumenti immersivi possano generare reali vantaggi operativi. Questa partnership con Loft Dynamics consente un nuovo modello di formazione flessibile, che può estendersi da initial skills development a regulated, multi-crew, airline-level instruction, il tutto con una soluzione di calcolo spaziale flessibile, efficiente e scalabile”.

“Loft Dynamics e Trifork lanceranno programmi pilota per LoftHOME con compagnie aeree e centri di addestramento selezionati, prima di estenderli ad altri casi d’uso, tra cui aircraft transition, multi-crew cooperation and operational and emergency procedures. Ciascuno è progettato per collegare le at-home rehearsal con in-center, regulator-credited training”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)