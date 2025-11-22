SalamAir sigla un Flight Hour Services contract per la A320 Family fleet

SalamAir ha scelto Airbus Flight Hour Services (FHS) per supportare la sua attuale flotta di 15 aeromobili A320 Family e la sua flotta in espansione.

“L’accordo è stato firmato al Dubai Airshow 2025 da Adrian Hamilton-Manns, CEO di SalamAir, e Marc Muller, Head of Airbus Services Sales for Airbus Africa and Middle East.

Questa long term power-by-the-hour partnership fornirà a SalamAir component services, accesso all’Airbus worldwide material pool and repair network in tutto il mondo, oltre a un magazzino dedicato in loco a Muscat, studiato su misura per soddisfare le esigenze operative della compagnia aerea”, afferma Airbus.

“Collaborare con Airbus tramite Flight Hour Services è un passo fondamentale nella nostra strategia volta a rafforzare l’affidabilità e l’agilità operativa. Con l’espansione della nostra rete, avere un fornitore di servizi per i componenti leader del settore come Airbus ci garantisce di offrire prestazioni costanti e un servizio di eccellenza ai nostri passeggeri”, ha affermato Adrian Hamilton-Manns.

“Questo accordo con SalamAir sottolinea l’impegno di Airbus nel fornire soluzioni di manutenzione affidabili e flessibili, su misura per le esigenze dei nostri clienti nella regione”, ha dichiarato Marc Muller. “Attraverso i nostri Flight Hour Services, garantiamo la massima disponibilità degli aeromobili e prestazioni ottimali della flotta per SalamAir, consentendo direttamente la loro continua espansione strategica ed economica in Medio Oriente”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)