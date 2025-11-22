Robinson Helicopter e Safran Helicopter Engines confermano i progressi nello sviluppo dell’elicottero R88 e il serenity support package a European Rotors

Robinson Helicopter Company (RHC) e Safran Helicopter Engines hanno fornito dettagli presso European Rotors sui progressi dell’elicottero R88, equipaggiato con il 950 shp class Arriel 2W engine e supportato dal Safran serenity package.

“Robinson è l’unica azienda elicotteristica a offrire il Safran serenity package di serie con ogni acquisto di un R88 completamente nuovo. L’annuncio congiunto all’European Rotors di Colonia segna il primo debutto all’estero dell’R88 e sottolinea la collaborazione in corso tra le due aziende sin dalla presentazione iniziale dell’R88 nel marzo 2025.

Fin dalla presentazione dell’R88 a Verticon 2025, Robinson Helicopter e Safran hanno collaborato strettamente per promuovere lo sviluppo ingegneristico e l’integrazione del motore Arriel 2W nella piattaforma R88 completamente rinnovata. La scelta dell’Arriel 2W, la più recente variante della Arriel family con oltre 66 milioni di ore di volo, si è basata sul record positivo di Safran in termini di supporto e servizi agli operatori”, affermano Safran e Robinson Helicopter.

“L’R88 è un nuovo multi-use, single-engine helicopter altamente configurabile, progettato con una cabina per 8 passeggeri e doppio pilota, che amplia la linea di prodotti Robinson Helicopter e soddisfa diversi requisiti di missione. Safran ha integrato il proprio personale tecnico presso Robinson, nel suo stabilimento produttivo di Torrance, California, per accelerare la collaborazione e il time-to-market. Le due aziende stanno collaborando a stretto contatto per prepararsi ai rigorosi type certificate testing, progettati per mantenere i valori fondamentali di affidabilità, sicurezza e convenienza.

Safran ha potenziato la serenity package offering per l’Arriel 2W per garantire ai clienti dell’elicottero Robinson R88 la disponibilità e il supporto continui del motore, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Il Serenity package è di serie su ogni R88 e fornisce automaticamente 5 anni o 2.000 ore di volo di supporto (a seconda dell’evento che si verifica per primo) e include un Aircraft on Ground (AOG) incident service. Le caratteristiche principali del pacchetto includono la copertura per Level 3 and 4 unscheduled maintenance e l’accesso prioritario al replacement engines pool. Il Serenity package include anche soluzioni di risoluzione dei problemi e assistenza, oltre a servizi digitali avanzati come Health Monitoring e Logbook Connect. I clienti dell’R88 possono inoltre usufruire della rete di supporto di Safran Helicopter Engines, che fornisce assistenza locale e supporto MRO (manutenzione, riparazione e revisione) in tutto il mondo”, prosegue il comunicato.

Cédric Goubet, Safran Helicopter Engines CEO, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter presentare oggi l’R88 e il suo motore Arriel 2W ai suoi futuri acquirenti in Europa. Questo elicottero è destinato a riscuotere un grande successo nel light helicopter market. Il serenity service package rappresenterà una vera risorsa per gli utenti dell’R88, offrendo loro un servizio garantito fin dalla consegna dell’elicottero”.

“Per soddisfare le esigenze dei clienti dell’R88 di Robinson, Safran rafforzerà il suo supporto globale con un solido pool di risorse che includerà i tre mercati principali di Robinson: Stati Uniti, Australia e Brasile. Ulteriori sedi includono Singapore, Cina e altre tre in Europa, tra cui Regno Unito, Germania e Francia, per un totale di oltre 20 centri MRO che coprono sei continenti”, concludono Safran e Robinson Helicopter.

“Il nostro obiettivo è fornire un highly capable, multi-mission, utility helicopter che sconvolgerà e supererà il single-engine market in termini di capacità e convenienza. L’integrazione del motore Arriel 2W attraverso un processo di progettazione continuo e attentamente gestito da marzo 2025 ci garantisce il raggiungimento di questo obiettivo”, ha affermato David Smith, Presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “L’evoluzione del serenity package location support è una componente fondamentale di questa proposta di valore, offrendo ai nostri clienti un supporto operativo prevedibile, dove e quando ne hanno bisogno”.

(Ufficio Stampa Safran Helicopter Engines – Robinson Helicopter – Photo Credits: Copyright Safran Helicopter Engines)