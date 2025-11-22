SkyTeam celebra 25 anni all’evento di Parigi e svela i piani per il futuro

Il 19 novembre SkyTeam ha celebrato il suo 25° anniversario a Parigi. “Durante l’evento, l’alleanza aerea globale ha ripercorso un quarto di secolo di successi e delineato la sua direzione futura, inclusi i piani per una nuova Lounge SkyTeam a Frankfurt Airport (FRA) e un aggiornamento sulle air-rail partnership con Trenitalia ed Eurostar.

L’evento per l’anniversario ha riunito dirigenti delle compagnie aeree associate, partner chiave e personale SkyTeam per celebrare il percorso condiviso dell’alleanza negli ultimi 25 anni. La serata ha visto una chiacchierata informale con Patrick Roux, CEO di SkyTeam, e Andrés Conesa, Presidente di SkyTeam e CEO di Aeromexico, oltre a una cena curata e alle esibizioni del pluripremiato gruppo di danza contemporanea Oxygen”, afferma SkyTeam.

“Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è distinta per la collaborazione e la nostra visione di essere l’alleanza aerea più integrata al mondo. Questo anniversario è un’opportunità per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree associate, i partner del settore e il nostro team dedicato. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. Il punto di forza di SkyTeam è la forza della collaborazione, e continueremo a basarci su questo per offrire esperienze ancora migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Guardando al futuro, SkyTeam si concentra sulla definizione del futuro dei viaggi, ponendo l’innovazione digitale al centro della sua strategia e continuerà a investire in tecnologie condivise. Negli ultimi 25 anni l’alleanza ha introdotto una gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei passeggeri.

Nel 2022 SkyTeam ha introdotto il primo prodotto di check-in senza interruzioni del settore, basato sulla sua tecnologia proprietaria Digital Spine, che colma le differenze tecnologiche tra le compagnie aeree associate. Questa innovazione consente ai viaggiatori di effettuare il check-in per itinerari multi-compagnia tramite la loro app o sito web preferiti. Il check-in senza interruzioni è stato utilizzato da milioni di clienti sin dal suo lancio e si prevede di estendere la tecnologia a tutte le compagnie aeree associate.

SkyTeam è stata fondata con la promessa “Caring more about you”, con gli aeroporti che svolgono un ruolo chiave nel definire la sua offerta di fidelizzazione e l’esperienza del cliente. Dalla sua fondazione, l’alleanza ha ampliato l’accesso alle lounge a oltre 750 località per i clienti idonei, tra cui le lounge con brand SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.

SkyTeam aprirà la sua nuova branded lounge nell’aprile 2026 nel nuovo Terminal 3 di Frankfurt Airport, gestita da Global Lounge Network. Lo spazio di 550 m2 combinerà un design moderno ispirato alla natura con un comfort di prima classe. Situato al mezzanino del quarto piano, nella zona internazionale non-Schengen del Terminal 3, offrirà viste panoramiche sull’aeroporto, docce, internet ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, un’area relax e uno spazio VIP. Gli ospiti potranno gustare piatti locali e internazionali preparati al momento durante tutto il giorno, oltre a snack, dessert e un bar con servizio completo. La lounge accoglierà i passeggeri idonei sui voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines“, prosegue SkyTeam.

“Per creare un ecosistema di viaggio più integrato per i viaggiatori globali, SkyTeam ha ampliato le sue partnership di settore includendo collaborazioni nel settore ferroviario. Nel 2024, l’alleanza ha firmato Memorandum d’Intesa (MOU) con Eurostar e Trenitalia, due importanti European high-speed rail operators, entrambi rinnovati nel 2025.

Air Europa, membro SkyTeam, e Trenitalia hanno completato con successo una proof-of-concept (POC) nel quarto trimestre del 2025 riguardante la distribuzione, i pagamenti e la fidelizzazione. Questo POC entrerà in produzione, con una soluzione rivolta ai clienti che dovrebbe essere lanciata nel 2026. SkyTeam sta valutando un’adozione più ampia di questa soluzione con altre compagnie aeree associate.

Nel frattempo, Vietnam Airlines ed Eurostar stanno conducendo un POC simile, che riguarda anche la distribuzione, i pagamenti e la fidelizzazione, con l’integrazione tecnica prevista per il primo trimestre 2026″, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)