Embraer consegna il 1.700° Ipanema

Embraer ha celebrato la consegna del 1.700° Ipanema cropduster.
“Il velivolo, nell’attuale versione EMB-203, è leader nelle vendite con una quota di mercato di circa il 60% e sarà utilizzato per l’irrorazione di diverse colture da un cliente nella città di Imperatriz, nel Maranhão”, afferma Embraer.
“La consegna dell’unità 1.700 rappresenta un’importante pietra miliare nella storia di questo velivolo, sinonimo di elevata produttività, efficienza, bassi costi operativi e sostenibilità nel settore”, ha dichiarato Sany Onofre, leader of Embraer Agricultural Aviation. “Siamo estremamente orgogliosi di vedere come l’Ipanema continui a contribuire in modo significativo allo sviluppo del settore agricolo nel corso degli anni”.
“Con oltre 180 unità vendute negli ultimi tre anni, il velivolo continua a essere il preferito dai produttori agricoli e offre un’ampia gamma di equipaggiamenti volti ad aumentare la produttività e la precisione, nel rispetto della sostenibilità. Con un’efficienza equivalente a quattro large ground sprayers in funzione contemporaneamente, il velivolo alimentato a etanolo irrora oltre 200 ettari all’ora, garantendo un’applicazione di alta qualità”, prosegue Embraer.
“Oltre a partecipare agli eventi più importanti con l’Ipanema 203, Embraer ha anche promosso la Flight Safety durante gli eventi, con un intenso programma di iniziative sul campo che trattano argomenti come preventive inspections, safe environment, good practices per piloti, meccanici e operatori.
Attualmente, il 100% delle agricultural pilot training classes in Brasile include una lezione dell’Ipanema customer support team, garantendo che una solida safety culture venga instillata fin dall’inizio della vita professionale di un agricultural pilot”, conclude Embraer.
(Ufficio Stampa Embraer)