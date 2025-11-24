Nuova promozione ANA e JNTO per scoprire le regioni meno conosciute del Giappone

ANA informa: “ANA (All Nippon Airways) rende più semplice e conveniente la scoperta del Giappone per i passeggeri italiani. Dal 24 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 nell’ambito di una campagna congiunta tra ANA, la più grande compagnia aerea 5-star del Giappone, e JNTO (Japan National Tourism Organization) è possibile acquistare un biglietto aereo ANA dall’Italia per Tokyo in Economy Class, proseguire verso un’altra destinazione nel Paese senza costi aggiuntivi usufruendo di uno stopover di 24 ore o più a Tokyo, tutto incluso nello stesso biglietto (si applicano termini e condizioni).

L’iniziativa si propone di invogliare i viaggiatori a non fermarsi nelle destinazioni più famose, ma ad esplorare anche le regioni meno conosciute e più ricche di storia, per scoprire il Giappone più autentico”.

“Grazie a questa promozione congiunta passeggeri e operatori del settore potranno creare itinerari personalizzati con più scali e stopover a Tokyo senza costi aggiuntivi. I passeggeri di Economy Class potranno spostarsi verso destinazioni meno conosciute – come la regione di Tohoku famosa per i suoi aspri paesaggi, le città termali del Kyushu o le isole tropicali di Okinawa – senza costi aggiuntivi per i voli interni.

L’attenzione dei turisti si è a lungo concentrata su città iconiche come Tokyo, Osaka e Kyoto, e la nuova offerta di voli nazionali senza costi aggiuntivi sottolinea l’obiettivo di ANA e JNTO di promuovere un flusso turistico più equilibrato tra le varie prefetture giapponesi; offrendo l’accesso ai suoi oltre 40 hub, il più vasto network del Giappone, ANA punta a rendere più facile e davvero conveniente la scoperta capillare di questo affascinante Paese.

La campagna arriva in un momento in cui il Giappone sta registrando un numero record di turisti stranieri: nel 2024 ha accolto 36,87 milioni di visitatori internazionali. Tuttavia, nonostante questo aumento, gran parte della domanda rimane concentrata su poche città famose. Sebbene oltre il 90% dei viaggiatori stranieri dichiari di voler visitare le zone regionali, meno del 10% lo ha effettivamente fatto. Questo evidenzia un’opportunità significativa e una responsabilità di tutto il comparto nel promuovere un coinvolgimento più profondo e sostenibile con le regioni culturalmente diverse del Giappone, attirando i viaggiatori verso destinazioni meno frequentate”, prosegue ANA.

“In questo periodo cade anche il primo compleanno del volo non-stop Milano – Tokyo Haneda inaugurato un anno fa (leggi anche qui). Operato tre volte alla settimana (martedì, giovedì e domenica) con un aeromobile B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy), il collegamento diretto si è rivelato un grande successo: fra dicembre 2024 e ottobre 2025 sono stati trasportati più di 50.000 passeggeri (60% giapponesi e 40% italiani) con un load factor che supera l’80%.

ANA intende utilizzare la campagna tariffaria per contribuire ad affrontare l’over-tourism nelle località più popolari del Giappone e offrire ai propri passeggeri esperienze turistiche più autentiche.

I passeggeri e gli operatori del settore sono invitati a consultare le regole tariffarie complete, le condizioni e le opzioni di rotta con particolare attenzione a come questa offerta possa contribuire a creare itinerari in Giappone più sostenibili e coinvolgenti per i clienti.

Dopo il 31 gennaio 2026, ANA rivedrà le regole tariffarie in base alle condizioni di mercato, alle esigenze dei passeggeri e all’impatto che questa campagna di turismo responsabile avrà sulle regioni meno frequentate del Giappone.

Per ulteriori informazioni sulla campagna tariffaria visitare: https://www.ana.co.jp/it/it/“, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)