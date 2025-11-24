La Korean National Police Agency ordina un elicottero Airbus H225

La Korean National Police Agency ha effettuato un ordine per un elicottero Airbus H225, segnando il suo ingresso come nuovo cliente Airbus.

“Il multi-purpose helicopter servirà da piattaforma essenziale per un’ampia gamma di public service operations, rafforzando la sicurezza nazionale e le capacità di risposta alle emergenze.

L’H225 sarà impiegato principalmente per law enforcement and counter terrorism operations, supportando anche missioni critiche come search and rescue, humanitarian relief and disaster response”, afferma Airbus.

“Siamo onorati di dare il benvenuto alla Korean National Police Agency nella famiglia Airbus”, ha affermato Vincent Dubrule, Head of Asia-Pacific at Airbus Helicopters. “L’H225 si è guadagnato una reputazione globale come un affidabile multi-mission workhorse. Siamo fiduciosi che diventerà una risorsa fondamentale per la police agency, consentendo loro di svolgere missioni complesse con precisione e sicurezza”.

“Essendo l’ultima aggiunta alla Super Puma family, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate performance in condizioni difficili, nonché per il range eccezionale e la payload capacity. La state-of-the-art avionics e gli autopilot systems dell’aeromobile offrono maggiore sicurezza, riducendo il carico di lavoro del pilota.

Ci sono più di 360 H225 e H225M in servizio in tutto il mondo, per un totale di quasi 980.000 ore di volo. I clienti militari includono Brasile, Francia, Ungheria, Indonesia, Iraq, Kuwait, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Singapore e Thailandia”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)