Lufthansa celebrerà i suoi 100 anni con una “Anniversary Fleet”, sei aerei con livrea speciale

Nel 2026 Lufthansa festeggerà un anniversario significativo: 100 anni dalla fondazione della prima Lufthansa nel 1926.

“Per celebrare questa occasione speciale, la compagnia aerea decollerà con una “anniversary fleet” unica nel suo genere, che unisce tradizione e innovazione in un design impressionante.

Le sottoflotte più importanti di Lufthansa riceveranno una livrea speciale con l’iconico look del centenario: la fusoliera blu sarà decorata con una gru bianca le cui ali si fondono con le ali. Oltre alla gru, sul lato sinistro della fusoliera è integrato il numero “100” e sul lato destro la scritta “1926 / 2026”. Il numero “100” sarà visibile anche sulla parte inferiore dell’aereo”, afferma Lufthansa.

“La flotta celebrativa sarà guidata dal nuovissimo Boeing 787-9 “Berlin” con marche di registrazione D-ABPU, la cui presentazione è prevista a Francoforte a dicembre (leggi anche qui). Saranno inoltre dipinti un Airbus A380, un Airbus A350-1000, un Airbus A350-900, un Airbus A320 e un Boeing 747-8.

Gli aerei riceveranno gradualmente il nuovo design: si prevede che la flotta celebrativa sarà completata nell’autunno 2026″, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)