Qatar Airways potenzia i viaggi invernali con l’aumento dei voli verso destinazioni globali

Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha aumentato la capacità verso Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai e Singapore in questa stagione invernale per soddisfare la domanda globale su queste rotte. Questo aumento delle frequenze dei voli fa parte di un più ampio miglioramento del winter schedule da parte della compagnia aerea, che ha già introdotto frequenze aggiuntive verso oltre 15 destinazioni principali, tra cui Cape Town, Dublino, Londra, Phuket e Toronto“.

“La ‘World’s Best Airline’, eletta da Skytrax nel 2025 per la nona volta, un record, continua a offrire maggiore scelta e connettività attraverso il suo hub di Doha, il pluripremiato Hamad International Airport. La crescente domanda di esperienze di viaggio di Qatar Airways ha portato la compagnia aerea a offrire quasi 3.000 voli aggiuntivi quest’anno.

A partire dal 17 dicembre 2025, i voli Qatar Airways per Kuala Lumpur (KUL) aumenteranno da 14 a 17 voli settimanali. I servizi aggiuntivi offriranno collegamenti senza interruzioni tra il Sud-est asiatico e Jeddah, Londra e Parigi via Doha.

A partire dal 15 dicembre 2025 e fino al 28 marzo 2026, i servizi di Qatar Airways per Lagos (LOS) aumenteranno da 10 a 14 voli settimanali. L’aumento della frequenza migliora la connettività tra la Nigeria e l’ampia rete globale di Qatar Airways, che conta oltre 170 destinazioni, facilitando i viaggi sia per i passeggeri business che per quelli leisure verso Delhi, Guangzhou e Londra.

A partire dal 1° gennaio e fino al 28 marzo 2026, i servizi verso Shanghai (PVG) aumenteranno da 7 a 10 voli settimanali, per soddisfare la crescente domanda in entrata e in uscita dalla Cina. Questo aumento di frequenza migliorerà ulteriormente la connettività tra l’Asia e le principali destinazioni di Qatar Airways, come Algeri, San Paolo e Varsavia.

Dal 12 gennaio 2026 Qatar Airways utilizzerà l’Airbus A380 su voli selezionati per Singapore, offrendo una maggiore capacità e un’esperienza premium di livello superiore”, prosegue Qatar Airways.

“La connettività globale della compagnia aerea è supportata dalla sua flotta diversificata di aeromobili, che include un mix di Boeing 777 e Airbus A350 dotati di ultra-high-speed Starlink on-board Wi-Fi. Qatar Airways è la prima compagnia aerea al mondo a operare Starlink su oltre 100 aeromobili widebody, nonché la prima nella regione MENA a offrire questo servizio. I passeggeri delle classi Premium ed Economy possono usufruire del free, gate-to-gate Wi-Fi, con velocità fino a 500 Mbps per aeromobile.

Qatar Airways, punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, migliora costantemente la propria rete anticipando le tendenze del mercato e l’evoluzione della domanda di viaggio per le destinazioni, al fine di soddisfare la sua comunità globale di viaggiatori sia business che leisure.

Le prenotazioni possono essere effettuate su www.qatarairways.com o tramite l’applicazione mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.

