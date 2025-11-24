Etihad porta l’A380 in Giappone per l’estate 2026

Etihad Airways ha annunciato che volerà con il suo A380 a Narita, Tokyo, per l’estate 2026.

“Il rinomato aereo a due piani inizierà a operare tra lo Zayed Abu Dhabi International (AUH) e Narita International (NRT) il 16 giugno 2026, in tempo per l’intensa stagione estiva. L’unica three-room suite in the sky, che offre la leggendaria esperienza di volo di Etihad, è in arrivo in Giappone“, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con il ritorno in servizio del nostro ultimo A380, siamo lieti di presentare il nostro straordinario aereo in Giappone. I nostri ospiti ci dicono costantemente di apprezzare l’esperienza a bordo. Il nostro attento personale di bordo offre un servizio dedicato a ogni passeggero, che viaggi in Economy, Business, First o The Residence, la nostra three-room suite in the sky. Abbiamo riscontrato una forte richiesta da parte dei clienti di più posti per il Giappone e l’A380 ci consente di soddisfarla. L’aeromobile è particolarmente adatto a questa rotta, data l’importanza dei viaggi d’affari tra gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone, due nazioni con profondi legami economici e culturali. Il Giappone è sempre stata una destinazione preferita dai nostri ospiti e questa iniziativa rafforza il nostro impegno verso il mercato”.

“L’aumento della capacità apre la capitale degli Emirati Arabi Uniti a un maggior numero di viaggiatori giapponesi, sia come scalo che come destinazione da esplorare. Tokyo si unisce all’A380 network di Etihad insieme a Londra, Parigi, Toronto e Singapore, e i voli sono disponibili per la prenotazione ora.

La First Class porta il lusso a nuovi livelli con i First Apartments. Questi nove spazi privati sono dotati di stoviglie di design, una spaziosa poltrona in pelle e un pouf separato che si trasforma in un letto completamente reclinabile da 203 cm. Gli ospiti di First Class hanno anche accesso a personal vanity units e all’esclusiva First-class shower room.

Sull’upper deck, i passeggeri di Business Class possono usufruire degli esclusivi Business Studio, che offrono 70 spazi privati per un viaggio senza stress. L’upper deck ospita anche The Lobby, un’area lounge e bar con servizi tra le cabine First e Business. Il Wi-Fi completo mantiene i passeggeri connessi durante tutto il viaggio.

In Economy Class, il viaggio inizia con un’area di benvenuto dedicata che definisce l’atmosfera per un’esperienza di volo piacevole. La cabina dispone di 68 posti con spazio extra per le gambe, che offrono 10 cm di spazio in più, insieme a 337 posti Economy Smart. Questi posti sono progettati per il massimo comfort, vantando i fixed-wing headrests tipici di Etihad e ampi cuscini”, prosegue Etihad.

“Al vertice del lusso si trova The Residence, l’unica three-room suite in the sky. In grado di ospitare fino a due ospiti, The Residence dispone di soggiorno privato, camera da letto e bagno privato, completo di doccia a 40.000 piedi.

Un team dedicato di personale di Etihad cabin crew garantisce un servizio ineguagliabile. Gli ospiti di The Residence possono godersi un viaggio culinario con un menù à la carte, servito su stoviglie di design nel soggiorno privato, o anche optare per la colazione a letto. Dalla cucina gourmet allo champagne e al caviale, The Residence Signature High Tea offre una vasta gamma di opzioni sontuose”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)