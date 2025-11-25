Iberia rafforza la sua presenza a New York con un nuovo volo giornaliero per Newark Liberty International Airport

A partire dal 29 marzo 2026, Iberia inaugurerà un volo giornaliero tra Madrid e Newark Liberty International Airport, in coincidenza con l’inizio della summer season.

“Questo nuovo volo integra le due frequenze giornaliere che la compagnia aerea già opera verso il John F. Kennedy International Airport, rafforzando la sua leadership a New York e offrendo tre frequenze giornaliere alla città.

Newark aggiunge un’opzione strategica che fornisce un accesso rapido e conveniente a Manhattan, ampliando le scelte per i viaggiatori e migliorando l’esperienza in uno dei mercati più importanti di Iberia. Con questa diversificazione, la compagnia aerea rafforza la connettività e la flessibilità sia per i clienti leisure che per quelli corporate.

Durante la stagione estiva 2026 Iberia offrirà più di 350.000 posti tra Madrid e New York, il 40% in più rispetto al 2025, grazie al nuovo servizio giornaliero per Newark Liberty International Airport. Questa espansione consolida la posizione di Iberia su uno dei corridoi transatlantici più richiesti e risponde alla crescita sostenuta del traffico tra Spagna e Stati Uniti“, afferma Iberia.

IB327 Madrid-Newark – Giornaliero 19:35 22:25

IB328 Newark-Madrid – Giornaliero – 23:55 13:20 (+1)

“Il nostro nuovo volo per Newark è un esempio tangibile di come Iberia stia dando vita al nostro Flight Plan 2030: una roadmap progettata per consolidare la nostra posizione di leader nella connettività tra Europa e Americhe. L’aggiunta di Newark non solo rafforza la nostra presenza a New York con una terza frequenza giornaliera, ma espande anche le opzioni per i nostri clienti offrendo una maggiore flessibilità negli orari e nelle tariffe, insieme ai vantaggi del servizio multifrequenza. La vicinanza di Newark a Manhattan la rende una scelta eccellente per il corporate market. Inoltre, diversificare tra il John F. Kennedy International Airport e Newark ci consente di ottimizzare le operazioni e adattarci meglio alle esigenze del mercato, rafforzando la nostra posizione lungo uno dei corridoi più strategici attraverso l’Atlantico”, spiega María Jesús López Solás, Iberia’s Chief Commercial, Network Development and Alliances Officer.

“Iberia serve dieci destinazioni negli Stati Uniti e rafforza il suo impegno nel mercato nordamericano con l’aggiunta di una frequenza giornaliera per Newark. Nel 2025, Iberia offrirà quasi 2 milioni di posti tra Spagna e Stati Uniti e una media di 150 voli settimanali.

Questa winter season, la compagnia aerea spagnola opererà due voli giornalieri per New York e Miami; fino a due voli giornalieri per Boston e Porto Rico – rotte rafforzate dall’arrivo dell’Airbus A321XLR – e tre voli settimanali per Washington, che si è evoluto da una rotta solo estiva a un servizio tutto l’anno. Iberia mantiene anche voli giornalieri per Chicago, quattro voli settimanali per Dallas Fort Worth e Orlando e tre per Los Angeles. San Francisco continua come rotta estiva con tre voli settimanali da maggio a settembre.

Questa rete di voli diretti, combinata con il North Atlantic joint business agreement di Iberia con American Airlines, British Airways e Finnair, offre una solida connettività – 400 destinazioni in più di 100 paesi – e opzioni diversificate negli Stati Uniti.

Il lancio di questa terza frequenza per New York fa parte del Flight Plan 2030 di Iberia, la roadmap strategica della compagnia aerea per i prossimi anni, che include un investimento di 6 miliardi di euro nel rinnovamento e nell’espansione della flotta – passando da 48 aerei a lungo raggio a 70 – digitalizzazione dei servizi, migliore customer experience e maggiore connettività tra Europa e Americhe.

Nell’ambito di questo piano, Iberia inaugurerà cinque nuove rotte nei prossimi mesi. Il 26 ottobre Iberia ha iniziato i voli per Orlando, stabilendo l’unico collegamento diretto da Madrid con quattro frequenze settimanali. Nelle prossime settimane lancerà anche due rotte nel nord-est del Brasile: Recife dal 13 dicembre e Fortaleza dal 19 gennaio, entrambe con tre voli settimanali. Per la stagione estiva, la compagnia aerea inizierà i voli diretti per Monterrey il 2 giugno con tre frequenze settimanali e per Toronto il 13 giugno con cinque voli settimanali”, prosegue Iberia.

“Il servizio Newark sarà operato dall’Airbus A321XLR, l’aereo che ha trasformato la connettività transatlantica con maggiore efficienza e flessibilità. Iberia è stata la compagnia aerea di lancio di questo modello, che consente di servire destinazioni a lungo raggio con un aereo a corridoio singolo, riducendo il consumo di carburante fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali e offrendo un’esperienza premium con la nuova cabina Airspace, illuminazione a LED e due classi: Business ed Economy”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)